Tier von Pfeil durchbohrt – Tierheim in NRW „völlig empört“

Manchmal ist es wirklich unfassbar, was Menschen mit Tieren veranstalten. Genau wie Kinder sollten diese kleinen Lebewesen doch besonders schützenswert sein. Ein Tierheim in NRW hat jetzt aber eine Geschichte geteilt, die genau das Gegenteil zeigt. Und die ist echt grausam!

Dabei wurde ein armes Tier direkt von einem Pfeil durchbohrt. Da fragt man sich nur: Wer macht sowas?

Tier von Pfeil durchbohrt! Tierheim in NRW fassungslos

Vor dem Tierheim in NRW postete der Tierrettungsdienst Schütz über den Vorfall bei Facebook: „Na? Fühlst du dich gut? Mit Blasrohrpfeilen auf hilflose Tauben schießen? (…) Gestern konnte sie völlig ausgemergelt, mit schwerem Durchfall und Blut im Schnabel von einer netten Dame gesichert werden! Wir haben sie umgehend in eine Tierklinik gebracht, wo sie erlöst werden musste (…) Der Darm und weitere innere Organe waren durchschossen. Anzeige gegen unbekannt ist erfolgt! Falls jemand Hinweise zum Schützen hat, bitte melden (…).“

++ Das könnte dich auch interessieren: Tierheim in NRW will Fest mit Bratwurst feiern – doch dann eskaliert es ++

Kurz darauf folgte der Facebook-Antwort-Post vom Tierheim Düsseldorf: „Auch wir sind völlig empört, wer so etwas macht. Wir hoffen auf Hilfe. Vielleicht hat irgendjemand etwas gesehen? Jeder Hinweis wird vertraulich behandelt.“ Das Tierheim in NRW zeigt zwar nicht die Fotos der Taube, aber Bilder vom Pfeil, an dem noch Federn und sonstige Reste des armen Tiers kleben. Furchtbar!

Die Follower sind außer sich

Auch die Follower sind völlig schockiert von der Geschichte der armen Taube. Einer schreibt: „Eklig, abartig und einfach nur asozial.“ Eine weitere macht deutlich: „Ich hasse Menschen… Jeden Tag ein bisschen mehr. Arme kleine Maus… Ruhe in Frieden. Ich hoffe, Karma schlägt zurück.“

Weitere News aus der Region:

Ob dieser Fall jemals aufgeklärt wird, ist fraglich. Aber vielleicht kann er wenigstens aufrütteln und klarmachen, dass so etwas einfach nur grausam ist!