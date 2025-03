Tierheim NRW: Mitarbeiter toben wegen Katzen-Fund – „Was für eine Grausamkeit“

Es sind Bilder, die nur noch schockieren! Immer wieder werden Haustiere von ihren Haltern aus verschiedenen Gründen ausgesetzt – mal aus Überforderung, mal wegen finanzieller Probleme oder aber schlicht und ergreifend aus Herzlosigkeit. Was aber diese Mitarbeiter dieses Tierheims in NRW verkraften müssen, hat es nochmal in sich.

Das Social-Media-Team des Tierheims Köln-Zollstock teilt das Schicksal einer Katze, die es wahrlich schwer getroffen hat. Das Foto, dass die engagierten Mitarbeiter auf Instagram gepostet haben, zerreißt einem das Herz. Und sorgt dafür, dass man an das Gute im Menschen zweifelt. Das Tierheim in NRW hat nur noch eine wichtige Bitte…

Tierheim NRW: Mitarbeiter toben wegen Katzen-Fund

Auf dem Foto sieht man eine schwarze Katze, eingepfercht in einem Käfig. Dazu schreibt das NRW-Tierheim, gerichtet an die vielen anderen Tierfreunde und Follower: „Wenn sie doch nur sprechen könnte! Wie kam diese kleine Katze in den Müllcontainer? Ist sie, vielleicht auf der Suche nach Futter, irgendwie hereingeklettert oder sollte sie auf diese Weise ‚entsorgt‘ werden? Wir wissen es nicht.“

Eine süße Fellnase also, die möglicherweise vom Halter einfach in die Mülltonne geworfen wurde? Unfassbar! Und weiter heißt es: „Die Katze wird auf circa ein halbes Jahr geschätzt und ist noch ein wenig ängstlich. Sie wurde aus einem Müllcontainer von der Polizei gerettet und zu uns gebracht. Kennt oder vermisst sie jemand?“

„Was für eine Grausamkeit“

Die Kommentare anderer User überschlagen sich vor Wut, Trauer und Entsetzen. Hier einige ausgewählte Beiträge:

„Ohne Worte wieder! Alles Gute für die süße Maus!“

„Unfassbar, mein tiefstes Mitgefühl…“

„Da kommt mir gerade echt postwendend das Essen hoch! Ich musste diesen Beitrag gerade dreimal lesen. Es ist einfach unfassbar, zum Glück wurde dieser kleine Würmi gefunden und gerettet.“

„Was für eine Grausamkeit, die da jemand an den Tag gelegt haben könnte.“

„Wer die Katze in den Müllcontainer geworfen hat, dem gebührt das gleiche Schicksal.“

Noch ist unklar, wie der Vierbeiner in den Müll kam. Und auch, wer der vorherige Halter war. Bleibt zu hoffen, dass der nächste Besitzer diesen Namen auch wirklich verdient…