Tierheim in NRW nimmt Vierbeiner auf – Tierschützer haben sofort einen schlimmen Verdacht

In der Fernsehsendung „Tiere suchen ein Zuhause“ stellen Tierschutzvereine aus NRW herrenlose Tiere vor, um für sie ein neues Herrchen oder Frauchen zu finden. Das ist zumindest das Ziel für diesen süßen Vierbeiner.

Das Samtkaterchen, um das es in diesem Facebook-Beitrag geht, kam als Fundkater ins Tierheim Münster. Dort wartet er nun auf ein neues Zuhause. Die Tierschützer hatten sofort einen bösen Verdacht.

Vierbeiner wartet im Tierheim in NRW

Es ist nicht irgendeine Katze, sondern eine echte Zuchtkatze. Die Scottish Fold, zu Deutsch Schottische Faltohrkatze, zeichnet sich durch ihre nach vorne abstehenden Ohrspitzen aus, die dem Gesicht ein rundes Aussehen verleihen. In diesem Fall handelt es sich um den fünfjährigen Amadeus, der als Fundkater ins Tierheim kam. Der Kater hat einen sehr eigensinnigen Charakter, was für die Tierschützer auch der Grund sein könnte, warum er abgegeben wurde.

Auch interessant: NRW-Tierheim vermittelt Tier-Baby – Jahre später reiben sich die Mitarbeiter verwundert die Augen

„Wurde Amadeus vielleicht abgegeben … weil er etwas schwierig ist?“, fragen sie sich in dem Facebook-Post, in dem Amadeus vorgestellt wird. Doch nicht alles an der Rasse ist bunt. „Man sollte aber schon bei der Vermittlung über diese Qualzucht Scottish Fold aufklären“, fordert ein Facebook-Nutzer in den Kommentaren. Und er hat nicht ganz unrecht: Viele der faltohrigen Tiere leiden unter schmerzhaften Gelenkdeformationen und Arthrose. Grund dafür ist ein Gendefekt, der mit schweren Knorpel- und Knochenschäden im ganzen Körper auftritt. In Deutschland ist die Zucht sogar verboten.

Ein besonderer Kater

Nicht nur seine Rasse, sondern auch der Charakter der ausgesetzten Fellnase sei wohl sehr speziell. „Besonders“, wie das Tierheim in NRW Amadeus beschreibt. Er lässt es durch Miauen wissen, wenn ihm etwas nicht passt. Er lässt sich gerne streicheln, jedoch nur kurz, bis er keine Lust mehr hat. Hält man sich nicht an seine Grenzen, kann er auch gerne mal die Pfote schwingen. Wie das Tierheim treffend beschreibt: „Der ist halt echt ein Unikat!“

Das könnte dich auch interessieren:

Nun wartet Amdaeus im Tierheim in NRW und es wird ein passender Besitzer für den eigensinnigen Kater gesucht. Gesucht werden dabei Katzenversteher, die keinen reinen Schmusekater wollen und seinen Charakter verstehen. Eine Userin auf Facebook spricht dabei Mut zu: „Genau so eine spezielle Dame habe ich auch. Mit der Zeit lernt man sie zu lesen, es lohnt sich, eine extravagante Katze zu haben.“