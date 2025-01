Tierheim in NRW: Problemhund wird zum Notfall – Mitarbeiter kommen an ihre Grenzen

Da kann man noch so ein harter Typ sein, wenn es Kindern oder Tieren schlechtgeht, entwickeln die meisten Menschen doch noch Mitgefühl. So wie in dem Fall von Mexx aus einem Tierheim in NRW. Bei der Geschichte leidet man automatisch mit.

Zwischen Weihnachten und Silvester ging es Mexx plötzlich richtig schlecht. Und keiner wusste warum. Dann wurde es richtig dramatisch.

Tierheim in NRW: Problemhund wird zum Notfall – auch Mitarbeiter leiden

Am zweiten Weihnachtsfeiertag fing es an: Dem kleine Mexx aus dem Tierheim Moers ging es plötzlich gar nicht gut. In der Nacht auf Freitag wurde es immer schlimmer, so dass Mitarbeiter des Tierheims mit dem Hund am Morgen schnell in eine Klinik fahren mussten. Das berichtet das Tierheim in NRW auf der eigenen Facebookseite. Doch trotz Behandlung ging es dem armen Kerl nicht besser. Die vielen Symptome führten bisher leider zu keiner genauen Diagnose.

Das könnte dich auch interessieren: ++ NRW-Tierheim platzt wegen Unsitte der Kragen: „Hirnlos“ ++

Arztbesuche seien für Hunde und Halter immer schwierig, aber im Falle von Mexx wären die Probleme dabei noch viel größer. Denn er sei ein Hund, der „ungefiltert seinem Unmut freien Lauf lässt“. Das wäre für viele Menschen nicht händelbar. Daher waren zwei vertraute Pflegerinnen mit Mexx bis sehr spät am Abend in der Klinik. Eine stationäre Aufnahme war leider nicht möglich.

Es gibt Hoffnung

Doch inzwischen gibt es gute Neuigkeiten: Mexx geht es endlich besser! Das berichtete das Tierheim in NRW bereits am 29. Dezember auf Facebook.

Weitere News aus der Region:

Hier heißt es: „Wir möchten nur unsere Freude darüber, dass Mexx am Ende Medikamente erhalten hat, die ihm geholfen haben und es ihm gestern zum Glück wieder so gut ging, dass er einen kleinen Spaziergang machen konnte, mit Euch teilen.“ Darüber freuen sich auch die vielen Follower. Der Beitrag hat bisher 266 Likes und Herzchen (Stand: 2. Januar, 21:49 Uhr) sowie viele freudige und aufmunternde Kommentare erhalten. Und auch wir sind froh, dass es Mexx wieder besser geht!

Welcher Bußgeld-Hammer jetzt auf Hundebesitzer in einer Stadt in NRW zukommt, liest du hier.