Tierheim in NRW: Ganze Tier-Familie ausgesetzt! Dieser Umstand ist mysteriös

Das Tierheim Moers (NRW) wird tagtäglich mit den traurigsten Tierschicksalen konfrontiert. Auch das Schicksal dieser Vierbeiner geht den Pflegern sehr nahe.

Wer ein Haustier besitzt, der liebt es in der Regel wie ein vollwertiges Familienmitglied und will unter keinen Umständen, dass ihm etwas Schreckliches widerfährt. Doch das sahen die Besitzer dieser Meerschweinchen offenbar ganz anders. Das Tierheim Moers (NRW) berichtet von dem traurigen Schicksal auf seiner Facebook-Seite. Ein Umstand bleibt dabei mysteriös.

Tierheim in NRW ist schockiert: Meerschweinchen hatten großen Hunger

„Diese Meerie-Familie (Mutter mit vier Kindern) wurde heute auf dem Kiefernweg in 47506 Neukirchen-Vluyn gefunden. Da es sich nicht um klassische Fundtiere handelt, suchen wir den Besitzer nicht für eine Rückführung der Tiere, sondern um ihn in die rechtliche Verantwortung zu nehmen. Ein verklebter Karton mit Luftlöchern und etwas Streu relativiert den Tatbestand des Aussetzens nicht, da es für eine Straftat kein besser oder schlechter gibt“, prangert das Tierheim in dem Social-Media-Post an.

+++Tierheim in NRW öffnet Post – beim Inhalt stockt Pflegern der Atem: „Der Wahnsinn“+++

„Alle fünf Meeries hatten großen Hunger. Da der Karton, der am Feldrand stand, jedoch trocken war, gehen wir davon aus, dass Zeitpunkt des Aussetzens und Findens nicht weit auseinander lagen“, heißt es weiterhin in dem Beitrag.

+++Essen: Kinder klingeln an Tierheim-Tür – was sie in den Händen halten, rührt zu Tränen+++

Tierheim in NRW ist auf der Suche nach Zeugen

Jetzt ist das Tierheim Moers auf der Suche nach Zeugen. Wer kann Hinweise zum Halter geben und hat vielleicht etwas gesehen? Welch mysteriöser Umstand den Tierheim-Mitarbeitern besonders Sorgen bereitet: Das Vatertier fehlt!

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Wer Angaben zu den Meerschweinchen machen kann, der soll sich per Mail an info@tierheim-moers.de wenden oder eine Nachricht per Facebook an das Tierheim schicken. „Alle Hinweise werden natürlich diskret und vertraulich behandelt“, heißt es.