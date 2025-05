Tierheim in NRW: Katzen-Schicksal gibt allen zu denken – „So etwas darf nicht sein“

Es sind Schicksale wie dieses, die selbst Tierheim-Mitarbeiter nachdenklich stimmen. Denn als eine Perserkatze in einem NRW-Tierheim landete, war schnell klar, dass ihr Zustand Anlass zu großer Sorge gab.

Verfilzt, dehydriert und fast blind – das war die Bilanz nur kurz nach der Ankunft der Samtpfote namens Desiree. Das kann und will das Tierheim Moers aus NRW so nicht auf sich sitzen lassen!

Tierheim in NRW nimmt Katze auf

„Am 09. April kam eine Fundkatze zu uns … ein Persermädchen in wirklich schlechtem Zustand. Als erstes ins Auge fiel das komplett verfilzte Fell“, beschrieb das NRW-Tierheim seine ersten Eindrücke kürzlich bei Facebook. „Noch am Tag ihrer Ankunft befreiten wir sie von dieser Last. Derartige Verfilzungen schränken die Beweglichkeit massiv ein und die Haut kann nicht mehr atmen.“

Doch nachdem der Vierbeiner von der Felllast befreit worden war, zeigte sich erst das ganze Ausmaß. „Zum Vorschein kam eine ausgemergelte Katze. Neben dem Futterzustand war sie dehydriert und ganz offensichtlich fast blind.“ Es führte kein Weg daran vorbei, die Samtpfote sofort in eine Tierklinik zu bringen.

SO geht es der Katzen-Dame heute

Parallel machte das Tierheim aus NRW sich auf die Suche nach dem Halter der Perserkatze – ohne Erfolg. „Wir können also nicht abschließend sagen, ob sie tatsächlich in der Nähe ihres Zuhauses gefunden wurde oder ob es sich um veraltete Daten handelt“, resümierte das NRW-Tierheim. Laut den Pflegern ist es aber sehr wahrscheinlich, dass Desiree längere Zeit sich selbst überlassen worden war.

Zwar konnte die Katzen-Dame in der Tierklinik und infolge im Tierheim Moers wieder erfolgreich aufgepäppelt werden. Aber so ganz wohl fühlte sie sich hier nicht und zog kürzlich in eine interne Pflegestelle. Aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters wird ihr finales Zuhause wohl ein Tier-Hospiz werden. Hier wird sie hoffentlich noch die Fürsorge und Liebe bekommen, die sie lange Zeit vermisste.

„Es gibt kaum Erklärungen, die Desirees Zustand für uns akzeptieren ließen, und weil wir uns nicht in Mutmaßungen verlieren wollen, sei nur soviel gesagt: so etwas darf nicht sein“, kann sich das NRW-Tierheim abschließend nicht verkneifen.