Tierheim in NRW lässt Katze röntgen – Bilder sprechen eindeutige Sprache

Was für ein trauriges Schicksal! Als diese Katze ins Tierheim in NRW gebracht wurde, war den Mitarbeitern sofort klar: Da stimmt was nicht mit dem Tier. Der Kater mochte gar nicht laufen und hatten offensichtlich starke Schmerzen zu ertragen.

Als das NRW-Tierheim dann die Katze beim Tierarzt untersuchen ließ, hatte der sofort die Pfoten unter Verdacht. Einmal röntgen brachte dann die bittere Wahrheit ans Licht.

Tierheim in NRW: Katze kann kaum laufen

Das Tierheim Köln-Zollstock hat vor kurzem einen neuen Findling vorgestellt: Kater Summer. So haben die Mitarbeiter das Fundtier getauft. Die Katze ist ein knappes Jahr alt, nicht gechipt und auch nicht kastriert.

„Als Summer zu uns kam, fiel sofort auf, dass der arme Kerl starke Schmerzen hat und nicht laufen mag“, erzählen die Mitarbeiter in einem Facebook-Beitrag. Der Grund dafür war eindeutig auf den später gemachten Röntgenbildern zu erkennen: „Summer hat vorne rechts sicher vier Zehen gebrochen und links drei Zehen sicher gebrochen“. Die arme Maus!

Kater Summer wird im NRW-Tierheim umsorgt. Foto: Tierheim Köln-Zollstock

Tierheim in NRW muss um Katze bangen

Nun liegt der Kater viel auf seinem Rücken, um seine Pfoten zu schonen. Die sollte man besser auch nicht berühren. Ansonsten sei er sehr „freundlich und lieb“ und das Tierheim kümmert sich mühevoll um den Sorgenkater. „Wir verwöhnen ihn nach Strich und Faden, und er maunzt, dass auch er sich sehr über die vielen gespendeten Süppchen freut.“

Am Mittwoch (13. November) stand dann eine Operation an, für die das Tierheim um gedrückte Daumen und Pfoten bat. Wie es ausgegangen ist, werden die Mitarbeiter bestimmt in den kommenden Tagen berichten. Bis dahin muss sich Summer erst einmal von den Strapazen erholen.