Tierheim in NRW vermittelt Kater – kurz danach folgt die traurige Nachricht

Es ist erst wenige Wochen her, doch jetzt besteht bereits die schreckliche Gewissheit. Ein Tierheim in NRW hatte sich schon im Glück gewiegt. Ein Kater konnte nach einem erfolgreichen Vermittlungsversuch in sein neues Zuhause und die Arme seines nächsten Besitzers übergeben werden.

Doch aus einem glücklichen Moment für das NRW-Tierheim, die Katze und die neuen Besitzer wurde nun ein Drama. Denn plötzlich ist der Kater weg.

Tierheim in NRW vermittelt Katze – plötzlich ist sie weg

Kater „Alfons“ wird in Köln-Sürth vermisst, meldet das Tierheim Köln-Zollstock. Der Kater war noch bis vor wenigen Wochen ein festes Stammmitglied im Tierheim und hieß damals noch Pamuk. In der Zwischenzeit konnte er nun im Sürther Stadtteil ein neues Zuhause finden – bis jetzt.

Denn der bunt gefleckte, weiße Kater ist verschwunden und wird seit dem 26. November vermisst. Seine Besitzer suchen noch händeringend nach ihm. Das Tierheim will helfen und teilt ein Suchplakat von Alfons. Darauf kann man ihn und seine Markenzeichen – seine hübschen Flecken – gut erkennen.

Tierheim in NRW gibt Tipp

Alfons ist elf Jahre alt, kastriert und trägt einen Transponder. Sein Zuhause wäre eigentlich „Auf dem Hügel“ in 50999 Köln. Doch könnte er sich nicht nur in Sürth aufhalten. Das Tierheim weiß: Der Kater hat früher in Zollstock gelebt. Von dort aus kam er ins ansässige Tierheim.

Deshalb geben die Mitarbeiter jetzt Helfenden und Suchenden den Tipp mit, auch in Zollstock die Augen offenzuhalten. Sicherlich wird Alfons zu Hause schon schmerzlich vermisst.