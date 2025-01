NRW-Tierheim nimmt Vierbeiner auf – ein Blick auf seinen Hals macht betroffen

Ob der Kater Findus, der kleine Eisbär Lars oder der Hase Felix – viele Kinder sind von klein auf von den süßen Tier-Serien fasziniert. Logisch, dass sich viele dann auch so ein flauschiges Wesen wünschen – und wenn es dann endlich so weit ist, ist die Freude riesengroß.

Doch manchmal währt die Freude nur kurz, denn viele geben die Tiere ins Tierheim – oft aus Zeit- oder gar Geldmangel. Dieses Schicksal musste nun auch ein Vierbeiner aus NRW erleiden. Doch als die Pfleger ihn genauer unter die Lupe nahmen, waren sie schockiert.

Tierheim NRW: Krankheit von Kaninchen schockt Pfleger

Denn unter dem Hals des kleinen Neuzugangs „Arnie-Zedrik“ wächst „ein dicker Abszess“, wie die Pfleger aus Köln-Dellbrück schockiert mitteilten. Bereits am 17. Januar wurde der kleine Hase abgegeben, „weil die Familie die zu erwartenden Tierarztkosten nicht aufbringen konnte“.

Zudem war das Kaninchen, das über das Portal eBay Kleinanzeigen speziell für Kinder gekauft wurde, „weder geimpft noch kastriert“ – doch damit nicht genug: Es kam noch schlimmer für das kleine Tier. Denn zum Tierarzt gingen die Kaninchenbesitzer erst, als die Beule unter dem Hals immer größer wurde.

+++ Tierheim in NRW öffnet Post – beim Inhalt stockt Pflegern der Atem: „Der Wahnsinn“ +++

Dort wurde „neben dem Abszess auch noch eine Zahnfehlstellung“ diagnostiziert – eine Prognose, die die Familie offenbar finanziell nicht tragen konnte. Also brachten sie das Kaninchen ins Tierheim nach NRW. Für die Tierpfleger letztlich eine gute Entscheidung.

So schreiben sie: „Klar, die Leute haben 100 Fehler gemacht (ebay-Kauf, Käfighaltung, Einzelhaltung, keine medizinische Versorgung, keine Impfungen, zu lange Krallen, etc). Aber wir sind froh, dass Arnie-Zedrik jetzt hier ist, damit wir alles, was falsch gelaufen ist, wieder gerade biegen können.“

Tierheim NRW: Fans zeigen sich schockiert und wütend

„Man darf gar nicht darüber nachdenken, wie viel Tierleid hinter verschlossenen Türen stattfindet! Zum Glück ist er jetzt in kompetenten Händen und wird später verantwortungsvoll in ein schönes Zuhause vermittelt!“, betont so ein User. „Für die Kinder gekauft, wenn ich das schon wieder lese. Argh“, ärger sich hauch ein anderer Tier-Freund.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Da kann man nur wiederholen: „Fettes Dankeschön“, wie ein User es ausdrückt. Immerhin machen die Pfleger aus dem Tierheim NRW jetzt einen bombastischen Job, damit dem Kaninchen so schnell wie möglich geholfen werden kann. Auch wir drücken Arnie-Zedrik die Daumen, dass es ihm bald besser geht.