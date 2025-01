Tierheim in NRW rettet Katzen – dann passiert das Drama: „Waren an ihrer Seite“

Bei der professionellen Rettung von Vierbeinern liegen Glück und Unglück oft schrecklich nah beieinander. Davon können die Mitarbeiter aus einem Tierheim in NRW wohl ein Lied singen. Gerade erst konnten sie 11 von 12 Katzen aus einem verwahrlosten Zuhause befreien (wir berichteten).

Da darunter auch trächtige Tiere waren, freute man sich schon über den niedlichen Nachwuchs im Tierheim in NRW. Doch am Ende kam alles anders… Das Drama nahm leider seinen Lauf.

Tierheim in NRW rettet Katzen – dann folgt das Drama

Das Tierheim Köln-Dellbrück hätte kaum glücklicher sein können über die Rettung von 11 Katzen aus einem schrecklichen Zuhause. Optimistisch stimmte die Mitarbeiter zudem, dass zwei der Katzen Babys erwarteten. Und so war die Vorfreude riesengroß.

Kurz nach der Ankunft der Samtpfoten war es auch schon so weit: Zwei Katzen brachten ihre niedlichen Jungen zur Welt. Und es ist einfach herrlich anzusehen, wie toll sich die beiden Mamas und ihre Babys kümmern. Doch der Spruch „Ende gut, alles gut“ passt hier leider nicht. Denn anscheinend war auch noch eine dritte Katze trächtig. Das wurde auf einem Ultraschallbild deutlich. Doch das Drama folgte auf dem Fuße. Auf der Facebookseite des Tierheims in NRW heißt es dazu: „Wir hatten schon alles vorbereitet, aber gestern Abend hatte sie eine Fehlgeburt. Wir waren an ihrer Seite, konnten aber nicht viel tun.“

Die Gründe sind unklar

Das Ganze ist bereits am 17. Januar passiert. Doch die Ursache bleibt laut Facebook-Post unklar. Das Tierheim in NRW kann nur spekulieren. Es könnte sowohl an „Inzucht, mangelnder Versorgung im alten Zuhause, Stress beim Einfangen, dem jungen Alter der Katze“ oder weiteren Gründen gelegen haben.

Aber sowohl das Tierheim in NRW als auch seine Follower freuen sich, dass es wenigstens der Katze gut geht. Alle drücken ihr die Daumen, dass sie das schreckliche Schicksal bald in einem neuen schönen Zuhause hinter sich lassen kann.