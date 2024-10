Tierheim in NRW platzt beim Öffnen dieser Katzen-Box der Kragen: „Unfassbar schlimm“

„Mein Gott, das arme Tier“, schrieb eine Userin unter den Facebook-Beitrag, nachdem sie die schockierende Geschichte gelesen hatte. Ein Gedanke, mit dem sie sicher nicht alleine ist. Schließlich ist es heutzutage keine Seltenheit mehr, dass Tiere oft in erbärmlichem Zustand und mit angsterfüllten Blicken einfach vor den Toren der Tierheime abgestellt werden.

Verlassen und einsam hoffen sie dort auf ein neues Zuhause und werden von den Tierpflegern erst einmal aufgepäppelt und umsorgt. Und auch die Katze, die jetzt in einem Tierheim in NRW abgegeben wurde, braucht wirklich alle Liebe der Welt.

Tierheim NRW: Ausgesetzte Katze löst Wut aus

Mit so einem Fund hatte die „Tierrettung der Feuerwehr“ in Köln wohl nicht gerechnet, als sie die Transportbox in fand. Sie fanden darin eine Katze, die nicht einfach nur ausgesetzt, sondern auch völlig ihrem Schicksal überlassen worden war.

Nicht nur das teilte das Tierheim Köln-Dellbrück jetzt auf Facebook mit – sie offenbarten noch mehr schreckliche Details. So habe „der Besitzer noch zwei verschlossene Tüten Futter dazugelegt“. Da hätte die Katze ohne fremde Hilfe wohl nicht viel davon gehabt!

Doch auch die Umstände in der Box waren unterirdisch. Denn das Futter stand „in einem See aus Urin, und auch die Katze war nass bis auf die Knochen“. Kein Wunder, dass sich das Tierheim fragte, „was das arme Tier verbrochen [hat], dass man sie so unfassbar schlimm und respektlos behandelt?“

„Ich bin fassungslos“: Schock wegen Katzen-Fund

Mit dieser Wut und Trauer waren sie nicht alleine, schnell sammelten sich zahlreiche Kommentare unter den geposteten Bildern der armen Katze, die mit großen Augen in die Kamera schaut. So textete eine Userin: „Warum tut man einem Tier so viel Leid an? Ich bin wieder mal fassungslos, wie so oft.“

Auch eine andere Nutzerin meinte schockiert: „Ich bin sprachlos. Ich hoffe, dass sie den Schock gut verkraftet und wenn sie später mal vermittelt werden kann, ein ganz tolles für immer Zuhause findet.“

Bleibt wirklich nur zu hoffen, dass das Tier bald ein Zuhause findet, wo sie sich wohl fühlt und vor allem tiergerecht behandelt wird.