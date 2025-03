NRW-Tierheim vermittelt junge Katze – kurz darauf ist sie tot

Es ist eine ganze besondere Beziehung, die das Tierheim Hilden zu dieser Katzen-Familie gepflegt hat. Molly brachte Ende Februar 2024 fünf Kitten in dem NRW-Tierheim zur Welt.

Nicht nur kümmerte sich die Katzen-Mama liebevoll um ihre Kleinen. Sie ließ auch zu, dass die Tierpfleger mit dem Nachwuchs interagierten. Und so kam das NRW-Tierheim auf eine bezaubernde Idee, die selbst nach der Vermittlung aufrechterhalten wurde. Umso tragischer ist nun diese Todesmeldung.

NRW-Tierheim zeigt Herzensprojekt

Doch beginnen wir von vorn. Als klar war, dass die Katzen-Familie so umgänglich war, reifte der Gedanke eines Foto-Projekts, um die Entwicklung der Tiere zu dokumentieren. Von klein auf schaute Tierheim-Fotograf Nils jeden Tag vorbei, um Kater Simon und seine Geschwister aufzunehmen.

Und so entwickelte sich mit der Zeit ein tolles Zeugnis, dass das Wachstum der Kleinen aufzeigte. Selbst als die Familie gemeinsam vermittelt wurde, behielt der Fotograf sein Projekt bei, sodass ein wunderbares Album über das erste Lebensjahr der Katzen-Geschwister entstehen sollte. „Leider fiel den Besitzern von Simon, der inzwischen Leopold hieß, im Januar dieses Jahres auf, dass er sich auffällig anders verhielt“, berichtet das Tierheim Hilden.

Katze stirbt kurz nach Vermittlung

Der kleine Kater bekam zunächst Antibiotika, die auch anzuschlagen schienen. Doch dann verschlechterte sich Simons Zustand wieder. Eine Blutuntersuchung ergab, dass der Vierbeiner an FIP erkrankt war, eine Infektionskrankheit, die ausschließlich Katzen befällt. Der Tierarzt begann sofort mit der Behandlung, „aber leider ging es ihm immer schlechter, er hörte auf zu fressen und zu trinken, es war zu spät“.

In der Tierklinik wurde zusätzlich noch ein Abszess in der Lunge entdeckt. Und so blieb am Ende keine Wahl, als den kleinen Kater einzuschläfern.

„Viel zu kurz war dein Leben, indem du uns so viel Freude und Liebe gezeigt hast“, verabschiedet sich das NRW-Tierheim und weiter: „Wir sind mit deinen Besitzern und Nils zusammen unendlich traurig und danken ihnen allen sehr, dass du wunderschöne Monate in einem liebevollen Zuhause verbringen durftest.“ Was bleibt, ist ein herzzerreißender Blick auf das Foto-Album, das du hier sehen kannst >>>