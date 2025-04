Tierheim in NRW: Nach Katzen-Notfall folgt die nächste Nachricht – „Mit schwerem Herzen“

Ob Hunde, Vögel, Meerschweinchen, Kaninchen oder auch Katzen – in den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein Zuhause. Auch in dem Tierheim in Düsseldorf finden sie erst einmal Unterschlupf und vor allem viel Fürsorge, denn viele der Heimatsuchenden sind krank.

Und nicht nur das Leid der Tiere bereitet den Mitarbeitern Sorgen, sondern auch die damit verbundenen hohen Kosten. Jetzt beunruhigt ein weiterer Katzen-Notfall die Mitarbeiter – schnell wird klar, dass dringend Hilfe benötigt wird.

Tierheim in NRW: Katze Raya braucht dringend Hilfe

Nach dem Katzen-Notfall Coco, der durch die Hilfe der Tier-Fans medizinisch versorgt werden konnte, bitten die Tierpfleger erneut um Hilfe. Die junge „BKH-Katze Raya“ braucht Hilfe, denn die süße graue Katze mit den großen grünen Augen ist nicht nur eine liebevolle Mama, sie ist auch sehr krank. Sie leidet an einer „neurologischen Störung“, denn ihre Augen zucken hin und her – von rechts nach links. „Ein Symptom, das uns große Sorgen bereitet“, wie die Pfleger aus dem Tierheim in NRW bestürzt. berichten.

Deshalb „wenden wir uns schweren Herzens an Euch“. Und weiter: „Um herauszufinden, was hinter diesen Symptomen steckt, braucht Raya ein MRT. Nur so können wir eine genaue Diagnose stellen und gezielt helfen. Doch wie so oft übersteigen die Kosten unsere Möglichkeiten“, schreiben sie weiter. Gerade deshalb sind sie auf Unterstützung angewiesen, denn „jeder Euro bringt Rayas Diagnose ein Stück näher“.

+++ Tierheim in NRW muss geschundene Katze aufnehmen – „Elend hört nicht auf“ +++

Unter dem finanziellen Hilferuf teilen sie gleich zwei Spenden-Optionen: Zum einen können die Fans HIER über Paypal (mit dem Stichwort „Raya“) oder klassisch per Banküberweisung auf folgendes Konto (ebenfalls mit dem Stichwort „Raya“) spenden: Stadtsparkasse Düsseldorf, IBAN DE92300501100019068758.

Tier-Fans reagieren sofort: „Spende ist unterwegs“

Und das Tierheim aus NRW musste nicht lange warten, die ersten Fans reagierten prompt. So schrieb ein User unter den Facebook-Beitrag: „Spende ist unterwegs für Raya. Ich drücke die Daumen, dass es nichts Schlimmes ist.“ Und auch eine andere Nutzerin schreibt: „Spende ist unterwegs für Raya“.

Mehr News aus NRW:

Eine andere bringt es auf den Punkt: „Wir drücken die Daumen“.