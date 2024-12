Tierheim in NRW vermittelt alten Kater – vier Wochen später folgt die emotionale Nachricht

Mit ausgestreckten Vieren schaut der Kater mit großen Augen in die Kamera. Klar, immerhin wird einem nicht jeden Tag die Kamera vor das rosa Schnuffelnäschen gesetzt.

Doch nicht nur das teilt das Tierheim in NRW – sie enthüllen auch direkt eine emotionale Botschaft. Kein Wunder, dass so mancher Tierfreund bei diesem Update „feuchte Augen“ bekommt.

Denn seit jeher haben es ältere Tiere schwerer als jüngere, ein neues Zuhause zu finden. Seit die Tierarztkosten in die Höhe geschnellt sind, ist das Interesse an älteren Vierbeinern noch weiter zurückgegangen. Schließlich scheuen die Menschen die hohen Kosten, die anfallen, wenn die Tiere im Alter gesundheitliche Probleme bekommen.

Doch Kater „Oppa“ aus dem Tierheim in Moers hat großes Glück – er hat ein Zuhause gefunden. Vor knapp einem Monat durfte er in das neue Heim einziehen. Und jetzt gibt es endlich ein Update von dem schwarz-weiß gefleckten Kater! Es geht ihm gut, mehr als gut, denn laut einem Beitrag auf Facebook fühlt er sich „wie ein kleiner König“.

Kein Wunder, denn laut ihm sind seine „Dosenöffner toll und ermöglichen alles, was ich will“. Aber nicht nur das wird verraten, sondern auch, dass er jetzt Tabletten bekommt, die er besser verträgt und auch noch gut schmecken.

„So habe ich mir meinen Lebensabend vorgestellt. Ich kann den ganzen Tag irgendwo rumliegen und mich entspannen, hier und da kommt ein Schmeckiii geflogen und ich hole mir meine persönlichen Streicheleinheiten einfach ab, ich kann Euch sagen, das ist herrlich“, wird weiter offenbart.

„Freue mich sehr“: User-Freude wegen „Oppa“

Kein Wunder, dass dieser herzerwärmende Bericht vor allem bei den zahlreichen Tier-Fans für Freude und so manche Träne sorgt. So schreibt ein User: „Er sieht auf manchen Fotos aus, als könne er selbst noch nicht ganz glauben. Was für ein schöner Ausgang für einen Senior.“ Und auch ein anderer Tierfreund textete: „Oh, wie schön – ich freue mich sehe für Oppa“.

Eines ist klar: Das ist wirklich eine tierisch gute Botschaft! Bleibt nur zu hoffen, dass die anderen Vierbeiner und Vögel auch bald ein neues Zuhause finden.