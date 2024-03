Tierheim in NRW will Tieren in Not helfen – plötzlich passiert es! „Uns fehlen die Worte“

Seit vielen Jahren sammelt das Tierheim Hilden (NRW) mit ihrem Ostermarkt Spenden für ihre Vierbeiner. Doch dann folgte der große Schock.

Am helllichten Tag klaute ein unbekannter Täter dort die Spendenbox. Das NRW-Tierheim ist außer sich.

++ Dazu interessant: Tierheim Bochum beim Anblick dieses Hundes auf 180: „Wir hassen unseren Job“

Tierheim in NRW beklaut worden

„Eine Schattenseite unseres wirklich schönen Osterfestes. Uns wurde diese Spendendose gestohlen!“, schreibt das Tierheim Hilden entsetzt auf seiner Facebook-Seite. Demnach habe ein Unbekannter die Box gestohlen, die fest an einer Theke verschraubt war. „Uns fehlen die Worte, nicht nur ob solcher Dreistigkeit, sondern auch, dass diejenigen bestohlen wurden, die jeden Cent dringend nötig haben“, sagt der Vorsitzende des Hildener Tierschutzvereins Günter Dehnert der „Rheinischen Post“.

Mit ihrem Ostermarkt versucht der Verein seit einigen Jahren zusätzliche Gelder für die Versorgung der Tiere einzunehmen. Dafür gibt es allerlei selbst gebastelte Ostergestecke, Tiertrödel, Speisen und Getränke. Doch währenddessen machte sich ein unbekannter Täter an der Spendenbox zugange. Diese stehe schon seit Jahren fest verschraubt auf der Theke des Tierheims. „Im Zuge der Aufräumarbeiten ist am Montagabend aufgefallen, dass die Spendendose nicht mehr an ihrem Ort stand“, berichtet Dehnert weiter.

Kleiner Spenden-Trost für Tierheim

In der Box soll sich bereits viel Geld angesammelt haben. „Ich gehe davon aus, dass mindestens 1.500 Euro in der Spendendose waren“, vermutet der Vorsitzende. Das Geld wird zum Beispiel beispielsweise für Futter oder Tierarzt-Kosten genutzt. Zuletzt sei die Box rund eine Woche vorher entleert worden. Den Diebstahl will das Heim nun bei der Polizei zur Anzeige bringen. Dehnert glaubt nicht, dass sich der Dieb meldet oder die Dose mit den Spenden anonym vor dem Tierheim abstellt.

Mehr News:

Doch es gibt einen kleinen Lichtblick. Denn das NRW-Tierheim durfte sich bereits über neue Spenden freuen. So heißt es in einem weiteren Facebook-Post: „Die Freunde vom Hildener Hegering haben uns heute besucht: Sie hatten von dem Diebstahl der Spendendose gehört und es sich nicht nehmen lassen, uns eine Spende zu überreichen. Vielen lieben Dank.“