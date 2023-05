Tierheim in NRW macht grausamen Fund – Tierfreunde weinen bittere Tränen

Ein Tierheim in NRW machte jetzt einen grausamen Fund, der Tierfreunden die Tränen in die Augen treibt.

Die Mitarbeiter schildern die schrecklichen Geschehnisse auf Facebook und erhalten jede Menge traurige Kommentare.

Tierheim in NRW: Fund macht unendlich betroffen

Das Ganze ist wahrscheinlich kein Einzelfall, aber jeder Fund macht Tierfreunde unendlich betroffen. Das schildern auch Mitarbeiter eines Tierheims in NWR. Doch was genau ist überhaupt passiert?

Auf der Düsseldorfer Straße in Moers konnte eine niedliche getigerte Katze nur noch tot geborgen werden. Auf Facebook heißt es, dass der Zustand des Tieres sogar so schlimm sei, dass die Mitarbeiter des Tierheims noch nicht mal das Geschlecht eindeutig zuordnen können. Sie vermuten, dass es sich um einen kastrierten Kater handelt. Leider trägt die Katze auch keinen Chip, so dass sie nicht identifiziert und einem Besitzer zugeordnet werden kann. Ein trauriges Schicksal! Das sehen auch die Follower des Tierheims so und posten jede Menge Kommentare.

Tierfreunde sind erschüttert

Unter dem Beitrag heißt es unter anderem: „Arme Fellnase“, „Hoffentlich musste sie nicht lange leiden, und derjenige, der das arme Geschöpf einfach sich selbst überlassen hat, sollte mal darüber nachdenken, ob er auch so einsam und verlassen sterben möchte“ oder auch „Oje, komm gut über die Regenbogenbrücke“.

Bei so einem Fund sind alle Tierfreunde erschüttert – inklusive das Tierheim in NRW.