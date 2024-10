Katze landet in NRW-Tierheim – bei ihrem Anblick erschrecken Tierfreunde! „Krieg echt das Würgen“

Tagtäglich informieren die Tierheime in NRW ihre Follower in den sozialen Netzwerken über die Vierbeiner, die sich in ihrer Obhut befinden. Die Hoffnung: In der breiten Öffentlichkeit Informationen zu Fundtieren zu erhalten – oder ein potenzielles neues Zuhause für all die Hunde, Katzen & Co. zu finden.

Doch nicht selten kommt es vor, dass die schweren Schicksale der Tierheim-Insassen vielen Tierfreunden sehr nahe gehen. Da verschaffen einige Tierfreunde ihren Emotionen in den Kommentaren gerne mal Luft – so wie im Falle einer Katze, die im Tierheim Düsseldorf gelandet ist. Ihr Anblick ist auf den ersten Blick äußerst beunruhigend.

Katze landet in NRW-Tierheim

„Diese freundliche Perserdame wurde heute in Düsseldorf-Derendorf auf der Elfriede-Bial-Straße gefunden und zu uns gebracht“, schreibt das Tierheim aus der NRW-Landeshauptstadt auf Facebook. Aber wo ist bitte das ganze Fell der Katze abgeblieben?

Das Tierheim hat eine Ahnung: „Da sich ja anscheinend jemand die Mühe gemacht hat, sie gerade frisch zu scheren, vermuten wir, dass sie irgendwie aus Versehen rausgekommen sein muss und hoffen, auf diesem Wege den Besitzer zu erreichen, denn leider ist sie nicht gechippt.“

Klingt durchaus plausibel. Doch viele Katzenfreunde sind durch die Bilder offenbar so aufgewühlt, dass ihnen offenbar egal ist, ob die Katze versehentlich ausgebüxt ist. Sie schießen direkt gegen den unbekannten Halter des Tieres – und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund.

Heftige Diskussion unter Tierfreunden

„Ich wäre auch abgehauen“, schreibt eine Userin. Ein anderer Nutzer legt noch einen drauf: „Welcher Mensch ist so herzlos, seinen Kumpel ohne Fell im Herbst rumlaufen zu lassen? Unfassbar! Hoffentlich findet die arme Süße bald ein besseres Zuhause.“ Viele Katzen-Fans werfen dem Halter vor, seine Samtpfote nicht ordnungsgerecht zu pflegen.

Doch all dieser Wut stellen sich auch andere Tierfreunde entgegen, die an die Vernunft appellieren. „Alter, ich krieg echt das Würgen“, tobt ein Nutzer. „Immer diese anmaßenden Unterstellungen, ohne irgendwas über die Geschichte des Tiers zu wissen.“ Seine Bitte: „Denkt ruhig mal ein bisschen weiter, bevor ihr urteilt.“