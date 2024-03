Tierheim in NRW fassungslos – dieser Anblick ist kaum zu ertragen

Egal ob Hund, Katze oder Kaninchen – die Tierheime in NRW kümmern sich täglich um Tiere, mit denen es das Schicksal nicht gut gemeint hat. Unglücklicherweise ist ihr Leid aber häufig kein Zufallsprodukt, sondern oft auf ihre vorherigen Halter zurückzuführen, die das Tier alles andere als fürsorglich behandelt haben.

Doch auch Wildtiere, die nicht im Besitz von irgendwelchen Haltern sind, finden ab und zu ihren Weg in die NRW-Tierheime – leider meist, weil sie Opfer von rücksichtslosem, menschlichen Verhalten geworden sind. So auch in diesem Fall, den das Tierheim Düsseldorf nun öffentlich macht.

Tierheim in NRW kann es nicht fassen

„Und immer noch hat es nicht jeder mitbekommen“, schimpft das Düsseldorfer Tierheim auf Facebook – und verweist dabei auf dein striktes Gesetz in Deutschland: „Das radikale Zurückschneiden oder sogar das komplette Entfernen von Hecken, Sträuchern und Bäumen ist ab dem 1. März bis zum 30. September bundesweit nicht erlaubt!“ (>> hier mehr dazu).

Okay – aber da geht es doch um Gartenarbeit, oder? Was hat das mit dem Tierheim oder Tierschutz zu tun? Nun – in Hecken, Sträuchern und Bäumen brüten häufig Vögel, verstecken dort ihre Nester. Man kann sich gut vorstellen, was passiert, wenn da plötzlich Scheren, Hexler oder Sägeblätter durchs Geäst krachen.

Genau das ist auch in diesem Fall passiert – allerdings nicht bei Vögeln, sondern bei einer jungen Eichhörnchen-Bande. Die Nager benötigen die dichten Äste und Blätter ebenfalls als Schutz für ihre Nester. Doch durch unerlaubten Beschnitt wurde hier laut des Tierheim Düsseldorf nun das Zuhause einer jungen Eichhörnchenfamilie zerstört.

Eichhörnchenbabys erleben Drama

Die vier Eichhörnchenbabys im Nest sind erst wenige Wochen alt – und schon hat ihr Leben eine drastische Wendung genommen. Ihr Nest ist weg, das Zuhause zerstört. Für das Muttertier ein absolutes Drama. Wenn der Ast mit ihrem Nest darin einfach abgeschnitten wurde, hat sie keinerlei Chance, ihren Nachwuchs wiederzufinden.

„Die Kleinen müssen jetzt mit der Hand aufgezogen und später aufwendig wieder ausgewildert werden“, schreibt das Düsseldorfer Tierheim – und appelliert noch einmal: „Denkt bitte daran, nehmt Rücksicht und macht eure Nachbarschaft auch nochmal darauf aufmerksam, dass Schonzeit ist.“