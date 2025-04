Tierheim in NRW: Mann steht vor dem Tor – unfassbar, was er im Kofferraum hat

Wer ein Haustier hat, der liebt es in der Regel wie ein eigenes Familienmitglied. Doch dass das nicht immer der Fall ist, müssen die Tierheime in NRW regelmäßig auf schmerzhafte Art und Weise erfahren – zum Beispiel in Form von ausgesetzten Tieren, die von ihren herzlosen Besitzern ihrem Schicksal überlassen werden.

Doch es gibt nicht nur die dunklen Momente, welche die Mitarbeiter der Tierheime in NRW durchleben, es gibt auch echte Lichtblicke. Das durfte das Tierheim Bottrop jetzt erleben. Auf seiner Facebookseite teilte der ansässige Tierschutzverein die rührende Geste eines Mannes.

Tierheim in NRW teilt Foto von der Mega-Futterspende

Rund 7.600 Menschen folgen dem Tierschutzverein Bottrop bei Facebook. Und für sie gab es jetzt eine berührende Geschichte zu lesen. Eine XXL-Futterspende wartete auf das Tierheim Bottrop! Per Auto brachte ein Mann die üppige Spende zum Tierheim Bottrop.

+++NRW-Tierheim nimmt Katzen-Baby auf – entsetzlich, wo es gefunden wurde+++

Auf dem Foto, welches der Tierschutzverein teilte, sind dosen- und säckeweise Tierfutter zu erkennen. „Ganz, ganz herzlichen Dank. Gestern haben wir diese riesige Futterspende bekommen. Ein sehr lieber Herr hatte seinen PKW mit Futter quasi tiefergelegt. Ganz lieben Dank für Ihre große Tierliebe Herr W.“, heißt es in dem Social-Media-Post vom Sonntag (6. April).

Auch interessant für dich: Essen: Ärztin lebt mit 12 Hunden unter einem Dach – ihr Alltag ist kaum zu glauben

Tierheim in NRW: Follower freuen sich über die Geste des Mannes

Und nicht nur das Tierheim selbst freut sich über die Großzügigkeit und die Herzlichkeit des Mannes. Auch zahlreiche Tierfreunde bekundeten in der Kommentarspalte unter dem Post ihre Freude über so viel Nächstenliebe.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

„Danke. Es gibt sie noch, die Menschen mit einem großen Herz für Tiere!“, „Wundervoll. Tolle Geste“ und „Das ist ja lieb. Super“, heißt es unter anderem. Dem kann man sich eigentlich nur anschließen.