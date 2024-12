Tierheim NRW wird Opfer von Böller-Attacken – „Das ist alles so krank“

Wie asozial ist das denn? Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu, und mit Silvester (31. Dezember) wartet das Highlight zum Jahresabschluss. Logisch, dass Feuerwerk und Böllerei viele Fans findet. Doch ein Tierheim in NRW schlägt Alarm – denn einmal mehr leiden vor allem Hund, Katze, Kaninchen und weitere Vierbeiner unter dem Lärm, dem Getöse, dem Schmutz und den grellen Lichtern.

Auf Facebook berichtet das Social-Media-Team eines NRW-Tierheims , dass man Opfer von Böller-Attacken wurde. Konkret geht es um die Einrichtung in Hagen im Ruhrgebiet, die schreibt: „Die Böllerei nimmt leider allmählich zu. Seit dem 28. Dezember werden Böller direkt am Tierheim unter der Brücke gezündet.“

Tierheim NRW wird Opfer von Böller-Attacken

Und weiter: „Unsere Schützlinge haben riesige Angst (teilweise Todesangst). Deshalb unsere Bitte: Nehmt Rücksicht auf unsere Tiere! Meidet die Umgebung des Tierheims für die Knallerei, damit auch unsere Schützlinge gesund und munter ins neue Jahr rutschen können.“ Knallhart-Ansage also der Hagener Tierfreunde!

Zahlreiche Fans und Follower stimmen dem Tierheim zu, sind wütend und erbost. Hier einige Kommentare:

„Sowas ist echt das Letzte! Wenn sie schon böllern, bitte nicht in der Nähe vom Tierheim!“

„Och nö! Manche haben nur einen Kopf, damit es oben nicht rein regnet…“

„Die, die das machen, machen das eher mit Absicht, denke ich. Ist ja jetzt kein Ort, an dem Menschen wohnen.“

„Das interessiert die alle nicht! Die wollen ihren Spaß und werden nicht an die Panik der Tiere denken. Das wird immer schlimmer. Böllern schon seit Tagen, das macht mich auch richtig wütend!“

„Sofort die Polizei informieren!“

„Das ist alles so krank“

Doch auch andere Stimmen werden laut. So schreibt einer: „Silvester ist eine Tradition und das soll auch so bleiben. Dann muss man es halt als Tierbesitzer so hinbekommen, dass die Tiere weitestgehend ruhig sind!“ Das wiederum führt zu hitzigen Diskussionen, denn eine Haustierbesitzerin klärt ihre Sicht der Dinge so auf: „Manchmal kann man als Halter machen, was man will. Die Tiere stehen trotzdem unter Panik, die Menschen können doch alle ihren Kopf benutzen und auf die Tiere Rücksicht nehmen.“

Mehr News:

Dann wird sie deutlich: „Wie würde dir es gefallen, wenn du alles doppelt so laut hören würdest und dann knallt genau jemand neben dir mit dem Sprengstoff rum. Ist nicht cool, oder?“ Bleibt zu hoffen, dass die Tiere das Ganze ab jetzt unbeschadet überstehen…