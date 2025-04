Tierheim in NRW nimmt Katzen auf – Besuch beim Tierarzt bringt Trauriges ans Licht

Es zerreißt einem bei diesen Bildern das Herz! Immer wieder müssen leider Tiere in Tierheimen unterkommen. Die Gründe dafür sind mannigfaltig: manchmal liegt es an herzlosen Besitzern, manchmal sind diese einfach nur überfordert mit der Pflege und Erziehung von Hund oder Katze. Und auch ein Umzug kann ein Grund sein, seinen geliebten Vierbeiner abzugeben.

So auch in diesem Fall vom Tierheim Bergheim in NRW. Das Social-Media-Team teilt das Schicksal der beiden Katzen Simba und Shadow – vor allem eine Sache macht tieftraurig und animiert hoffentlich Katzen-Liebhaber dazu, den beiden Fellnasen ein neues Zuhause zu bieten.

Tierheim in NRW nimmt Katzen auf

Auf Facebook stellt das Tierheim in NRW zunächst die beiden Katzen vor, schreibt: „Schmuse-Verstärkung gefällig? Hier kommt sie im Doppelpack! Die beiden fünfjährigen Kater suchen dringend neue Menschen, bei denen sie alle Viere von sich strecken können.“ Sie hätten ihr altes Zuhause verloren, weil ihre Besitzerin umgezogen sei und ihnen keinen Freigang mehr bieten könnte.

Das Tierheim klärt dann auf: „Doch damit ist es jetzt sowieso vorbei, denn Simba wurde leider positiv auf FIV getestet. Jetzt wünschen sie sich als Entschädigung einen gesicherten Balkon. Und natürlich ganz liebe Menschen, die sie nach Strich und Faden verwöhnen. Wir lieben die beiden Kater wirklich sehr und wünschen uns von ganzem Herzen, dass sie bald in ein nagelneues, wunderschönes Leben starten dürfen.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Besuch beim Tierarzt bringt Trauriges ans Licht

Bei FIV handelt es sich um das Feline Immundefizienz-Virus. Es löst bei Katzen eine Immunschwächekrankheit aus, die umgangssprachlich als „Katzen-Aids“ bezeichnet wird. Sie ähnelt Aids beim Menschen, ist nicht auf den Menschen übertragbar und bedauerlicherweise auch nicht heilbar. Als Therapie kann der Tierarzt lediglich versuchen, die Symptome zu lindern und Maßnahmen zur Stärkung des Immunsystems vorzunehmen.

Mehr News:

Auch andere Tierfreunde zeigen sich erschüttert und mitleidig. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Ich wüsche euch zwei kleinen Mäuse, dass ihr bald ein wunderschönes Zuhause findet.“

„Geteilt, viel Glück!“

„Oh, die beiden verdienen ein schönes Leben.“

Jetzt bleibt zu hoffen, dass die beiden Kater wirklich ein neues Zuhause finden und sie für den hoffentlich langen Rest ihres Lebens Freude und ein spaßiges Kater-Dasein erleben…