Tierheim Duisburg: Kurz vor Silvester – Pfleger sprechen Warnung aus

Silvester rückt immer näher. Für viele Menschen ist es der schönste Tag des Jahres. Für das Tierheim Duisburg ist es allerdings alles andere als schön. Denn für die Tierschützer ist es eine schwierige Zeit, da die Tiere dort Angst vor der Böllerei haben.

Aber auch für die Tierbesitzer wird es unschön. Damit Hund, Katze und andere Tiere sicher und gut durch den Jahreswechsel kommen, gibt es von den Tierheim-Pflegern in Duisburg einige Hinweise und Tipps.

Tierheim Duisburg: Silvester steht vor der Tür

Es wird geknallt, geböllert und gefeiert. Silvester ist für viele Menschen ein Tag zum Feiern. Doch für die Tiere ist es eher ein stressiger Tag. Die Diskussionen um ein Böllerverbot halten weiter an. Jedes Jahr fordern die Tierheime, dass der Umwelt und den Tieren die Böllerei aufhört. Doch bis es dazu kommt, wird es wohl noch dauern.

Für Menschen, die sich erst kürzlich ein Haustier angelegt haben, gibt es vom Tierheim Duisburg jetzt einige Hinweise und Tipps, wie sie an Silvester vorgehen sollten, damit ihre Vierbeiner bloß nicht zu sehr gestresst sind. Hunde sollte man beispielsweise zur Sicherheit doppelt anleinen. „Der Schreck durch einen plötzlichen Knall kann selbst den ruhigsten Hund zur Panikflucht treiben“, schreiben die Pfleger.

Außerdem sollte man bloß nicht ableinen, denn selbst Hunde, „die sonst perfekt hören, können durch den Lärm und die ungewohnte Situation panisch reagieren. Geht auf Nummer sicher und haltet sie an der Leine“, heißt es weiter. Am besten sollte man frühzeitig spazieren gehen, bevor die Böllerei beginnt.

Warnung an Tierbesitzer

Freigänger-Katzen sollte man in der Silvesternacht nicht draußen herumlaufen lassen. Das Risiko vor Verletzungen ist groß. Genauso groß, wie die Angst vor dem Weglaufen. „Sicherer Rückzugsort: Schafft euren Katzen einen ruhigen, geschützten Raum im Haus, wo sie sich sicher fühlen können“, so das Tierheim Duisburg weiter.

Was tun, um die Tiere zu beruhigen oder abzulenken? „Lasst ruhige Musik laufen, um die Knallgeräusche zu übertönen. Bleibst selbst ruhig und entspannt. Eure Tiere orientieren sich an euch. Betäubungsmittel nur in Absprache mit dem Tierarzt geben“, lauten die Tipps der Pfleger. Bleibt bloß zu hoffen, dass die vielen kleinen Vierbeiner heile und unverletzt durch die Silvesternacht kommen.