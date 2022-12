Tafel in NRW: Harmlose Spende entpuppt sich als Fall für die Polizei – Mitarbeiter finden DAS in Karton

Gemeinnützige Organisationen sind immer auf Spenden angewiesen. Doch was Mitarbeiter einer Tafel in NRW nun in einem zunächst harmlos aussehenden Karton entdeckten, haben sie so sicherlich auch noch nie gesehen.

Denn unter einem Haufen von Bananen guckten plötzlich dubiose Pakete hervor. Der Inhalt sollte besser nicht über den Gabentisch wandern. Sofort alarmierten die Mitarbeiter der Tafel in Attendorn (Kreis Olpe) im Sauerland die Polizei.

Tafel in NRW bekommt Spende der etwas anderen Art

Beim Ausräumen einer Lebensmittelspende fanden die Tafel-Mitarbeiter am Dienstagvormittag (20. Dezember) in Attendorn mehrere Pakete Kokain. Das weiße Pulver war versteckt unter zahlreichen Bananen. Eine Supermarktkette aus Olpe hatte das Obst zuvor als Spende dort abgegeben.

Tafel in NRW: Kokainfund in Bananenkarton. Foto: Polizei Hagen

Sofort wurde die Polizei hinzugezogen. Die Beamten untersuchten den Inhalt der Päckchen und stellten fest, dass es sich um rund 14 Kilogramm Kokain handelte. Das Rauschgift hat einen Marktwert von rund 500.000EUR. Die Polizisten stellten die Drogen sicher.

Inzwischen hat die Dienststelle zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität der Polizei Hagen die weiteren Ermittlungen übernommen. Es wird davon ausgegangen, dass die Drogenlieferung versehentlich bei der Tafel gelandet ist.