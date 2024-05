Schule in NRW: Großeinsatz der Polizei! Kind soll mit Messer gedroht haben

Großeinsatz an einer Schule in NRW! In Wachtberg bei Bonn rückte die Polizei am Mittwoch (15. Mai) mit einem Großaufgebot an. Der Grund: Ein Kind soll ein Messer mit sich führen! Zuvor kam es in einer benachbarten Flüchtlingsunterkunft zu einem Messerangriff.

Nach Angaben der Ermittler wurde eine Person durch den Messerangriff im Flüchtlingsheim verletzt, ein Tatverdächtiger bereits gestellt. Zeitgleich sei allerdings auch in der Hans-Dietrich-Genscher-Schule in Wachtberg (NRW) der Amok-Alarm ausgelöst worden.

Schule in NRW: Polizei-Großeinsatz! Kind soll mit Messer gedroht haben

Wie ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN bestätigte, durchsuchten dann die Beamten die Schule. Zunächst war unklar, weswegen. Jetzt kommt aber langsam Licht ins Dunkel.

Ein schwer bewaffneter Polizist an einer Schule in Wachtberg (NRW). Foto: dpa

Der Polizei wurde gemeldet, dass ein Kind ein Messer besitzen soll – und damit gedroht haben, dieses auch einsetzen zu wollen!

Die Polizei rückte mit einem Hubschrauber, einer Drohne und schwer bewaffneten Spezialkräften an.