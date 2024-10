Ruhrgebiet: Mann aus NRW will an einen besonderen Ort – es fließen Tränen

Oft sind es scheinbar kleine oder selbstverständliche Dinge, die für sterbenskranke Menschen ganz oben auf der Liste mit den letzten Wünschen stehen. Noch einmal mit der Familie Geburtstag feiern, mit einem Heißluftballon hoch über dem Ruhrgebiet schweben (wir berichteten) oder sich vom Lieblingspferd verabschieden (hier mehr lesen)…

+++ Ruhrgebiet: Melanie will letzten Ausflug mit Tochter und Mann unternehmen – ihre Nachricht geht unter die Haut +++

An der Beerdigung eines geliebten Menschen teilnehmen – auch das ist für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit. Rolf hingegen schafft dies aus eigener Kraft nicht mehr. Schließlich ist er selbst schwer krank und sitzt im Rollstuhl. Doch der Wünschewagen macht das scheinbar Unmögliche dann doch möglich.

Ruhrgebiet: Letzter Wunsch führt zur Beerdigung der Schwiegermutter

Konkret muss man sagen: Es waren die ehrenamtlichen Helferinnen Caroline und Monika vom Wünschewagen-Team des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Rhein-Ruhr, die Rolf seinen Wunsch erfüllt haben. Und der lautete: Der Schwiegermutter im Ruhrgebiet die letzte Ehre erweisen…

+++ Urlaub im Spreewald: Plötzlich ist Valentin (12) in heller Aufregung +++

Der ASB berichtet bei Facebook auf der Wünschewagen-Seite von dieser besonderen Reise. Die Beerdigung seiner Schwiegermutter zu besuchen – das sei der große Wunsch von Rolf aus Düsseldorf gewesen. Gesagt, getan.

Wünschewagen ermöglicht Nachmittag mit der Familie

Caroline und Monika holten Rolf und seinen besten Freund mit dem Wünschewagen in Düsseldorf ab, um mit ihm in Richtung Ruhrgebiet zu starten. Denn die besagte Beerdigung fand in Witten statt. Der Rest der Familie fuhr mit eigenen Autos hinterher.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während der Beerdigung habe Rolf in Ruhe von seiner Schwiegermutter Abschied genommen, schreibt das Team des Wünschewagens aus dem Ruhrgebiet in seinem Bericht. Dass bei einem solch traurigen Anlass auch Tränen flossen, versteht sich von selbst. Dennoch genoss Rolf den Nachmittag im Kreise seiner Familie, bevor er mit dem Wünschewagen wieder zurück nach Düsseldorf gebracht wurde.

In Essen im Ruhrgebiet nahm das Wünschewagen-Projekt seinen Anfang. Die heute bundesweit 24 umgebauten Krankenwagen finanzieren sich ausschließlich durch Spenden. Wer das 2014 gestartete Projekt unterstützen möchte, bekommt hier weitere Informationen.