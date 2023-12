Ruhrgebiet: Drama an Heiligabend! Feuerwehr muss Familie aus Wohnung retten

Im Ruhrgebiet kam es am Heiligabend (24. Dezember) zu einem Drama aus bisher noch unerklärlichen Gründen. In einer Wohnung wurde eine Familie angetroffen, die aufgrund von Kohlenmonoxid-Austritt möglicherweise bewusstlos liegend aufgefunden wurde.

Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, um die Familie aus dem Ruhrgebiet in eine naheliegende Spezialklinik zu bringen.

Ruhrgebiet: Drama am Heiligabend

Nach Informationen von „News4“ ereignete sich das Drama, als Kohlenmonoxid in einer Wohnung in Kamen (Kreis Unna) austrat. Durch den giftigen Ausstoß wurde ein Kohlenmonoxid-Warnmelder ausgelöst, der dafür sorgte, dass die Einsatztruppen zum Mehrfamilienhaus in Kamen ausrückten.

In der Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf fünf Personen mit Vergiftungserscheinungen, die zum Teil schon oder fast bewusstlos gewesen sein sollen. Sehr wahrscheinlich handelt es bei den fünf Personen um eine Familie. Nach Informationen von DER WESTEN könnte eine defekte Gastherme für den Kohlenmonoxid-Austritt verantwortlich sein.

++ Ruhrgebiet: Tiere von Hochwasser eingeschlossen – bei dramatischer Rettungsaktion geht es um Leben und Tod ++

Ruhrgebiet: Verletzte Personen in Spezialklinik geflogen

Die verletzten Personen kamen in eine Druckkammer, wurden dann mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Gelsenkirchen geflogen. Für den Einsatz wurde ein Großaufgebot an Rettungsmitteln bereitgestellt. Darunter waren auch zwei Hubschrauber im Einsatz.

Nach Lüftungsmaßnahmen konnte das restliche Haus wieder freigegeben werden. Die Wohnung selbst bleibt aber zunächst unbewohnbar. Auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr Kamen, dass die Wohnung von der Polizei für weitere Ermittlungen versiegelt wurde.