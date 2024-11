Ruhrgebiet: Vermisste Katze kehrt völlig entstellt zurück – Reaktion des Täters schockiert

Für viele Menschen sind Haustiere wie ein Familienmitglied. Dementsprechend groß war die Angst um Katze Penny, als sie am Sonntag (10. November) plötzlich nicht mehr nach Hause in Bottrop (Ruhrgebiet) zurückkehrte.

Halterin Vanessa T. suchte überall nach der europäischen Kurzhaar-Katze. Beim Nachbarn, im Keller, im Tierheim – nirgendwo eine Spur von Penny. Einige Tage später klingelte es plötzlich in Bottrop an der Haustür und Grauenhaftes kam ans Tageslicht. Vanessa T. hat gegenüber DER WESTEN die ganze Horror-Geschichte erzählt.

Katze im Ruhrgebiet: Plötzlich klingelt es an der Tür

Zunächst war es nichts Ungewöhnliches, dass Penny nicht sofort da war, immerhin ist sie ein Freigänger. Doch als auch nach stundenlanger Suche noch kein Lebenszeichen von ihr zu vernehmen war, machte sich Vanessa T. große Sorgen. Die 33-Jährige schaltete eine Vermissten-Anzeige in einer Facebook-Gruppe. Schnell ging der Aufruf viral, doch es dauerte rund vier Tage, bis sie Penny am Mittwoch (12. November) wieder in die Arme schließen konnte.

„Ich stand in der Küche beim Kochen und als es um 16.04 Uhr klingelte, dachte ich, dass mein Amazon-Paket angekommen sei“, erinnert sich die junge Mutter gegenüber DER WESTEN zurück. Doch in Wahrheit stand ein fremder Mann auf ihrer Hausmatte – auf dem Arm hatte er die vermisste Katze.

Aber als die 33-Jährige ihre Samtpfote erblickte, lief es ihr zunächst eiskalt den Rücken runter. Denn Penny war völlig entstellt. Das Fell war weitestgehend abrasiert, die Schnurrbarthaare rausgerissen und das Tier zog sich vollkommen verängstigt wie ein Igel zusammen. Der Mann habe sich zunächst als helfender Finder ausgegeben. Doch seine Aussagen hätten die Halterin stutzig gemacht. „Er meinte im Stadtgarten, sie wäre über die Straße gelaufen und dann habe er sie mitgenommen.“

Bottrop Katze Penny vollkommen kahl rasiert

Der Schock sitzt tief

Als sie weiter nachgebohrt und ihn auf das kahle Fell angesprochen habe, habe er ein Geständnis abgelegt. Doch die Begründung verschlug ihr vollkommen die Sprache. „Sie hatte Bauchschmerzen, da sie sich am Bauch geleckt hat, habe ich sie rasiert“, habe der Unbekannte erklärt. Da ihre beiden kleinen Kinder hinter ihr gestanden hätte, habe sie versucht, die Fassung zu bewahren und kurz darauf einfach die Tür zugemacht.

Doch kurz darauf sei es aus der jungen Mutter herausgebrochen, als sie die irre Geschichte ihrem Mann, einem Polizeibeamten, erzählte. Am nächsten Tag suchte Vanessa T. direkt den Tierarzt auf. Die gute Nachricht: die Katze hat keine weiteren körperlichen Schäden. Doch vom Verhalten sei sie noch sehr verändert. „Sie steht einfach nur unter Schock. Ich kann sie kaum anfassen, sie faucht direkt und ist von der Körperhaltung verkrampft. Hochheben ist noch nicht möglich. Sie bleibt erstmal die nächsten Monate drinnen“, erklärt die Bottroperin.

Dank der Videoaufnahmen am eigenen Haus habe sie das Gespräch aufgezeichnet. Mit dem erdrückenden Beweismaterial wolle die Familie als nächsten Schritt eine Strafanzeige gegen den Mann, dessen Identität sie inzwischen wohl ausfindig machen konnten, stellen. „Da habe ich auch kein Mitleid, er muss bestraft werden“, so die eindeutigen Worte.