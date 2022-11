Ruhrgebiet: Döner-Kette hat Ärger mit Netflix – DAS ist der Grund

Was haben Netflix und eine Döner-Kette gemeinsam? Auf den ersten Blick dürfte einem da nicht viel einfallen. Doch in diesem Fall sieht es etwas anders aus.

Eine Döner-Kette, die auch einige Filialen im Ruhrgebiet betreibt, hat nun ordentlich Ärger an den Hacken. Denn Netflix hat sich nun an die Kette gewandt, die mittlerweile einige Filialen im Ruhrgebiet hat.

Netflix gegen eine Döner-Kette

Bei der Döner-Kette handelt es sich um das Franchise-Unternehmen „Haus des Döners“. Mittlerweile verfügt diese über 20 Läden in Deutschland (unter anderem in Essen, Bochum und Dortmund) sowie einen Standort in den Niederlanden. Der Hype um die Kette ist riesig – und das liegt nicht nur an den verkauften Speisen.

Sie hat sich bei ihrem Konzept nämlich offenbar bei der berühmten Netflix-Serie „Haus des Geldes“ bedient. Nicht nur der Name zeigt das. Auch das Design der Filialen, die Salvador-Dalí-Masken und roten Anzügen erinnern auf den ersten Blick an die Serie. Das sieht offenbar auch Netflix so und hat laut den „Ruhr Nachrichten“ ein Schreiben an das Franchise geschickt. In diesem soll der Streaming-Riese die Döner-Kette gebeten haben, auf die Verwendung der an die Serie angelehnten Elemente zu verzichten. Offiziell bestätigt ist das aber nicht.

Netflix wolle demnach, dass nicht der Eindruck entsteht, dass der US-Konzern jetzt auch Döner-Läden betreibt. Rechtliche Schritte wegen einer möglichen Verletzung von markenrechten sollen aber noch nicht eingeleitet worden sein.

Netflix hat sich in einem Brief an das Haus des Döners gewandt. (Symbolbild) Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE FotoServices

Netflix schickt Brief an Franchise

Doch wie sieht es rechtlich aus? Verstößt die Dönerkette gegen geltendes Recht? Rechtsanwalt Kilian Kost von der Kölner Kanzlei WBS Legal beschäftigte sich schon im Juni 2022 in einem Video auf You Tube mit dem Thema. Er geht davon aus, dass das Franchise die Netflix-Marke in „unzulässiger Weise ausgenutzt“.

Er sieht Netflix gegenüber der Döner-Kette im Vorteil, da die ersten Filiale erst nach der erste Folge der Serie eröffnet wurden. Im Januar hatte Netflix sich die Eintragung der Wortmarke „Haus des Geldes“ im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes erwirkt. Dabei waren auch die Klassen 29 und 30, die Lebensmittel wie Brot aber auch Fleisch beinhalten. Am 4, März wurde dann ein Eintrag für „Haus des Döners“ gemacht.

Offenbar ist Netflix an einer friedlichen Lösung interessiert. Man könne aber auch einen Antrag auf Löschung des Eintrags von „Haus des Döners“ beim Deutschen Patent- und Markenamt stellen, klärt der Anwalt auf. Gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ hat sich das Franchise bisher nicht zu dem Thema geäußert.