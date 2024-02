Ruhrgebiet: Suchst du einen treuen Partner, wirst du ausgerechnet HIER fündig

Die Suche nach der großen Liebe gestaltet sich oftmals schwieriger als man denkt. Mal passt das nicht, mal das. Das Online-Portal „Erobella“ hat in einer neuesten Studie untersucht, wo man die treuesten Menschen in Deutschland findet. Viele Städte aus dem Ruhrgebiet sind ganz vorne dabei.

Die treuesten Menschen wohnen im Ruhrgebiet! Das ist das Ergebnis einer Treue-Umfrage. Demnach liegen gleich mehrere Städte aus dem Ruhrpott ganz vorne. Die untreusten Menschen leben dagegen in Osnabrück und Aachen.

Ruhrgebiet: Treuesten Menschen wohnen in Duisburg, Dortmund und Gelsenkirchen

Das Klischee der Ehrlichkeit im Ruhrpott kann weiterhin aufrechterhalten werden! In den 17 untersuchten Großstädten war die Gesamtquote mit Blick auf das Fremdgehen am geringsten in Duisburg (22/100), gefolgt von Dortmund (25/100), Gelsenkirchen (25/100) und Essen (28/100).

„Erobella“ verglich eine selbst durchgeführte Umfrage unter 1000 Usern zum Fremdgehen mit aktuellen Scheidungsraten und der Anzahl von Scheidungsanwälten in den ausgewählten Städten. Dazu wurden auch die Häufigkeiten an Online-Suchen mit Bezug auf der Untreue mit hinzugezogen.

Während der Ruhrpott mit den treuesten Menschen punkten kann, sieht es in Osnabrück und Aachen anders aus. Die drittgrößte Stadt in Niedersachsen hat den höchsten Untreue-Durchschnittswert (68/100). Die NRW-Stadt Aachen folgt mit einem Wert von 47/100 auf Platz. Auf den Plätzen drei, vier und fünf folgen laut Studie Nürnberg (46/100), Stuttgart (43/100) und Erfurt (39/100).

Knapp ein Drittel der Männer schon einmal untreu gewesen

Das Online-Portal „ElitePartner“ untersuchte indessen den prozentualen Gesamtwert der Deutschen, die schon einmal fremdgegangen sind. Das Ergebnis: Knapp 30 Prozent der Frauen und 27 Prozent der Männer in Deutschland waren schon mindestens einmal untreu in ihrem Leben.

Weitere 12 Prozent der Frauen und 18 Prozent der Männer waren laut des Online-Portals zumindest schon mal in Versuchung. Wer auf der Suche nach einem treuen Partner ist, sollte sich also vor allem im Ruhrgebiet umschauen.