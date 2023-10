RTL-Doku enthüllt erschütternde Missstände in NRW-Kita – Kinder misshandelt!

Overview: Das "Team Wallraff" hat schlimme Misshandlungen in einer NRW-Kita für RTL dokumentiert. Die Missstände sind kein Einzelfall.

Es sind fatale Zustände an einer Kita in NRW, die das „Team Wallraff“ in einer neuen Doku bei RTL enthüllt hat. Und sie sind leider kein Einzelfall. Durch chronische Unterbesetzung gehen Erzieher deutschlandweit auf dem Zahnfleisch.

Eine erschreckende Statistik zeigt, dass es daher mittlerweile zu immer mehr Gewalt gegen Kinder in NRW kommt (mehr dazu hier). Über einen besonders schrecklichen Fall aus Solingen berichtet das „Team Wallraff“ bei RTL.

RTL dokumentiert Gewalt an NRW-Kita

Demnach soll eine Erzieherin ab Februar 2021 zahlreiche Kinder in der Kita Klingenbande in Solingen misshandelt haben. Eine Kollegin namens Natascha Z. packte in der RTL-Doku aus, dass die Erzieherin den Kindern strenge Regeln auferlegt habe. Kleckerten sie etwa beim Essen, sollen sie angeschrieben oder am Arm gezerrt worden sein. Doch das sei längst nicht alles.

Wer zur Ruhezeit nicht schlafen wollte, den habe die Erzieherin fest auf eine Matte gedrückt. Wer noch immer nicht still lag, habe weitere Konsequenzen erleiden müssen: „Wenn sie ein bisschen wackelig waren, wurden die Kinder genommen, fest am Arm gepackt, in eine Position gelegt und dann hieß es: ‘Du guckst die Wand jetzt an, du guckst die Wand jetzt an.’ Und dann durfte das Kind sich nicht mehr bewegen“, erzählt Natascha Z. in der RTL-Doku.

„Nicht Knie in den Bauch!“

Ein dreijähriges Mädchen habe sogar einmal panisch im Schlafraum gerufen: „Nicht Knie in den Bauch, nicht Knie in den Bauch!“ Auf Nachfrage der Erzieherin habe das Kind gesagt, dass die beschuldigte Kollegin ihm das Knie in den Bauch gedrückt habe. Diesen Vorfall habe Natascha Z. schließlich bei der Kita-Leitung gemeldet. Die Erzieherin sei daraufhin suspendiert worden. Auch Eltern sei aufgefallen, dass etwas nicht stimmt: „Bei meiner Tochter war es so, diese Selbstständigkeit, die sie hatte bis dato, ist wieder zurückgegangen, sie wurde immer stiller, zurückgezogener. Sie brauchte wieder ihre Lieblingspuppe oder sie fing, obwohl sie trocken war, wieder an, nachts einzunässen“, berichtet eine Mutter.

Doch trotz mehrfacher Nachfrage habe die Kita-Leitung sich nicht gegenüber der Eltern geäußert. Erst als Natascha Z. Strafanzeige gestellt habe, sei die Kita auf die Eltern zugegangen. Weil diese Gespräche nicht so liefen, wie sich Eltern dies vorgestellt hatten, habe auch die Kita-Leitung ihren Hut nehmen müssen, berichtet „RTL“. Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft Wuppertal in dem Fall. Die Stadt Solingen teilte auf Nachfrage mit: „Die von Ihnen eingereichten Fragen beziehen sich auf ein schwebendes staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren, zu dem die Stadt Solingen […] keine Auskünfte erteilen kann.“

