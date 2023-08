Rewe in NRW mit gnadenlosem Parkplatz-System – und Kunden finden es gut

Na, bei diesem Rewe in NRW wird das Parken zum Albtraum! Wer in Wesel (NRW) unterwegs ist und dort einen Parkplatz finden will, braucht Nerven aus Stahl. Und wer bei Rewe einkaufen will, sogar noch mehr. Denn der Kundenparkplatz wird oft auch von Nichtkunden benutzt. Klar, gibt es in der Nähe auch Arztpraxen, Post- und Bankfilialen.

Wie die NRZ berichtet, wurde jetzt ein neues Parksystem eingeführt. Und das hat es in sich, denn: Wer länger als anderthalb Stunden auf dem Parkplatz steht, kassiert ein deftiges Bußgeld! Das Kennzeichen wird automatisch beim Einparken per Video aufgezeichnet, bei der Ausfahrt checkt das Fahrzeug automatisch wieder aus.

Rewe in NRW mit gnadenlosem Parkplatz-System

Wenn aber die 90 Minuten überschritten sind, wird der Fahrzeughalter automatisch durch Kennzeichen-Abfrage ermittelt. Und der erhält dann eine Vertragsstrafe von bis zu knapp 40 Euro! Immerhin werden Autofahrer darüber auf dem Kundenparkplatz mithilfe von großen Schildern informiert. Der Betreiber „fairparken“ kann zudem kontaktiert werden.

Die AGB und Datenschutzhinweise werden angenommen, wenn man das Auto auf dem Parkplatz abstellen sollte. Der Rewe-Marktbetreiber begründet das harte Vorgehen mit den vielen Fremd- und Dauerparkern, die Rewe-Kunden den Platz blockieren. Das System sei von seinen Kunden positiv aufgenommen worden. Sie würden sich freuen, demnächst unproblematisch einen Parkplatz bei Rewe in Wesel zu bekommen.

Auf Facebook würde laut NRZ diese Praxis aber dann doch unterschiedlich bewertet. Einige geben zu, ab und an dort geparkt zu haben, wenn es zum Arzt ging. Bleibt abzuwarten, ob dieses System bei Rewe weiter Schule macht…