Rewe, Aldi und Co. in NRW: Alle reden über Gemüse – doch DAFÜR müssen Kunden noch tiefer in die Tasche greifen

Alle reden nur über die enorm hohen Gemüsepreise bei Rewe, Aldi und anderen Märkten in NRW. Doch nicht nur das Gemüse ist preislich durch die Decke gerauscht. Denn tatsächlich gibt es ganz andere Lebensmittel, die es noch heftiger erwischt haben – ob man es glauben kann oder nicht!

Die Inflation ist noch immer hoch, wenngleich nicht mehr zweistellig, so liegt sie doch laut Schätzungen für den Februar 2023 bei 8,7 Prozent. Das wiederum führt zu gestiegenen Preisen für Energie und Lebensmittel. Gemüse ist zwar nicht nur wegen der Inflation so hoch (wegen der EU-Sanktionen gegen Russland ist Düngemittel knapp, sodass nicht mehr wie gewohnt angebaut werden kann).

Rewe, Aldi und Co. in NRW: Alle reden über teures Gemüse – doch eines toppt alles

Doch besonders Gurken beispielsweise sind unter 1,79 Euro bei Rewe, Aldi und anderen Discountern kaum noch zu finden. Wie der Landesbetrieb IT.NRW am Mittwoch (1. März) bekanntgab, ist der Verbraucherpreisindex für NRW von Februar 2022 bis Februar 2023 um 8,5 Prozent gestiegen. Er ist ein Preisindex der durchschnittlichen prozentualen Veränderung des Preisniveaus bestimmter Waren.

Und da hat sich Gemüse um 12,7 Prozent verteuert. Auch Bekleidung (plus 2,9 Prozent) und Gas (plus 2,7 Prozent) ist teurer geworden. Den Hammer schießt aber eine ganz andere Art von Lebensmittel ab: Nicht nur Speisefette und -öle haben sich massiv verteuert (plus 25,5 Prozent). Insbesondere Eier und Molkereiprodukte (plus 35,4 Prozent) sind für viele Kunden von Aldi, Rewe und anderen Märkten teilweise unerschwinglich geworden.

Eier und Molkereiprodukte richtig teuer

Wer also Joghurt, Magerquark oder eben Eier kaufen will, reibt sich im Supermarkt oft die Augen. Nicht selten nimmt man dann sogar noch Abstand vom Kauf. Doch nicht nur in NRW sind Eier zum hochpreisigen Produkt avanciert.

In den USA führt der hohe Eierpreis von bis zu umgerechnet rund 7,50 Euro für zwölf Eier sogar dazu, dass der Schmuggel mit ihnen im Grenzbereich sprunghaft angestiegen ist! Soweit wird es hoffentlich in Deutschland nicht kommen…