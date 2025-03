Potts Park Minden: Kurz vor Saisonbeginn macht die Nachricht die Runde

Jetzt kann man die Sektkorken knallen lassen! So langsam gibt der Winter auf, die Temperaturen klettern und die ersten Freizeitparks starten sachte in die Saison. Logisch, dass da sich auch der Potts Park Minden nicht lumpen lässt.

Der beliebte Freizeit-Erlebnispark in Minden (NRW) bereitet sich auf die Saison 2025 vor, ist jetzt in den finalen Planungen. Auf Facebook gibt jetzt das Social-Media-Team des Potts Park Minden ein wichtiges Update für alle interessierten Besucher und Freizeitpark-Fans. Und das hat es wahrlich in sich!

Potts Park Minden: Kurz vor Saisonbeginn macht Nachricht die Runde

Der beliebte Park in Ostwestfalen besteht seit 1969, lockt jährlich Zehntausende Besucher nach Minden. Jetzt bekommt die Attraktion namens „Pottwal“ eine Neuerung. Auf Facebook heißt es: „Unsere Wildwasserbahn ist aus dem Winterschlaf erwacht – und bereit für die Saison 2025! In der letzten Woche haben wir neue Ketten installiert, damit ihr ab dem 12. April wieder mit Vollspeed durch die Wellen gleiten könnt!“

Schon auf den geposteten Bildern sollten Adrenalin-Fans entzückt sein. Die Wildwasserbahn lockt mit Kurven, Auf- und Abhängen und ist sicherlich für Geschwindigkeits-Freaks interessant. Die Preise der neuen Saison sind aber nicht so günstig: Personen ab 12 Jahren zahlen für ein Tagesticket stolze 32,50 Euro, während Kinder immerhin noch 30,50 Euro hinblättern müssen. Kleinkinder und Babys haben kostenlosen Eintritt.

Im Schatten der großen Freizeitparks

Der Potts Park Minden steht in NRW im Schatten der großen Freizeitparks wie dem Movie Park in Bottrop oder dem Phantasialand in Köln. Dabei ist der Park ein Familienbetrieb, beschäftigt in der Saison bis zu 100 Mitarbeiter. Mit jährlich etwa 260.000 Besuchern gehört er dennoch zu den kleineren Freizeitparks in Deutschland. Da ist es gut, wenn die Attraktionen nochmal aufgewertet werden…