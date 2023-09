Phantasialand-Besucher macht rätselhafte Entdeckung im Freizeitpark – kennst du den Grund?

Lang lang ist der letzte Besuch im Phantasialand her. Ganze 16 Jahre lang hat Alexander Hauf den Freizeitpark in Brühl bei Köln nicht mehr besucht. In diesem Sommer war es endlich wieder soweit.

Vieles hat sich seitdem verändert. Zahlreiche Attraktionen sind hinzugekommen, andere mussten dafür weichen. Doch eine Sache hat den Phantasialand-Rückkehrer besonders beschäftigt. Seine Entdeckung lässt den jungen Mann seither nicht mehr los.

Phantasialand-Besucher runzelt bei dieser Entdeckung die Stirn

Der Eintritt ins Phantasialand ist bei weitem nicht hinterhergeschmissen. So müssen Erwachsene je nach Besuchstag zwischen 54 und 61 Euro (regulärer Preis) für eine Tageskarte hinblättern. Doch auch im Freizeitpark schmeißen offenbar viele Besucher mit Geld um sich.

Alexander Hauf kann das nicht verstehen. Er entdeckte nicht nur im großen Wasserbecken der Achterbahn „Fly“ jede Menge Geld. „Wir haben nur die 1-Euro- und 2-Euro-Münzen gezählt und waren bei weit über 80 Euro“, erklärte der Phantasialand-Besucher. Ob das Geld den Wartenden in der Schlange wohl aus der Tasche gefallen war? Das glaubt der aufmerksame Freizeitpark-Besucher nach einer weiteren Entdeckung nicht.

Phantasialand-Besucher irritiert: „Verstehe das nicht“

Denn beim „Jump“ im „Wuze Tower“ habe er hoch oben auf den Figuren neben Haargummis und Parkplänen wieder zahlreiche Geldstücke gesehen. „Ich verstehe das nicht haben die Leute zu viel Geld oder gibt es ein Hintergrund?“, fragt Hauf in einer Facebook-Gruppe. Darin teilen weitere Besucher mit, dass sie auch an anderen Stellen des Parks Geld gesehen hätten – doch nicht nur da.

So erinnern einige daran, dass in vielen Brunnen dieser Welt Münzgeld geworfen werde. „Man sagt es soll Glück bringen.“ Im Freizeitpark könnte es aber noch eine andere Bedeutung haben: „Also das mit den Münzen im Wartebereich macht man glaube ich als Anerkennung dafür, dass Gäste mit der entstandenen Attraktion zufrieden waren“, mutmaßt einer. Ein Niederländer meint, dass im Freizeitpark Efteling ebenfalls Geld in Brunnen geworfen werde – und zwar für den guten Zweck. Dort würde das Geld gesammelt und für wohltätige gespendet. DER WESTEN hat beim Phantasialand nachgefragt, ob es im Brühler Freizeitpark genauso gehandhabt wird. Eine Antwort steht noch aus.