Parookaville: Unfassbar! Preise für Übernachtungen explodieren

Du hast Bock auf musikalische Unterhaltung und gute Laune? Dann kannst du dich dieses Jahr auf zahlreiche Festivals freuen – darunter auch das Parookaville 2025. Das Event findet dieses Jahr vom 18. bis 20. Juli auf dem Gelände des Flughafen Weeze statt.

Die Veranstalter versprechen „ein unvergessliches Erlebnis voller Wahnsinn, Liebe und Glückseligkeit“. Doch um beim Parookaville dabei zu sein, müssen einige Besucher jetzt tief in die Tasche greifen. Denn wer nicht aus der Umgebung kommt, zahlt nicht nur für die Tickets. Auch um die Übernachtungen muss sich gekümmert werden, und das kann ganz schön teuer werden!

Parookaville: Preise für Übernachtungen explodieren

Wie die „Rheinische Post“ berichtet, passen viele Übernachtungs-Anbieter die Preise in der Zeit des Parookaville-Festivals an. So sieht es auch bei Lothar Killewald aus, der sein Haus nahe des Weeze Flughafens bei Airbnb vermietet. Normalerweise kostet eine Übernachtung dort 58 Euro. Während Parookaville zahlen Kunden hingegen wohl 207 Euro pro Nacht.

Noch deutlicher sei die Preissteigerung beim Ferienhaus „Bunker 35“ in Kevelaer sichtbar. Vor und nach dem Festival verlange der Anbieter nach Angaben der Zeitung 250 Euro pro Nacht. Währenddessen sei hingegen mit Kosten von 1.399 Euro für eine Übernachtung zu rechnen. Doch wie sieht es bei den Hotels aus?

Bessere Preise für Übernachtungen im Hotel?

In Hotels sieht es bezüglich der Preisanpassung offenbar nicht anders aus. Denn auch das Hotel Schloss Wissen, welches sich nahe dem Gelände befindet, habe ordentlich an der Preisschraube gedreht.

Statt 100 Euro für ein Doppelzimmer sollen Besucher während Parookaville 300 Euro zahlen müssen. Mit solchen Preisanpassungen ist das Hotel aber wohl nicht alleine. Dir sollte also klar sein, dass du tief in die Tasche greifen musst, wenn du dem Campen entgehen willst.