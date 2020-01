NRW: CNN verkündet beste Reiseziele 2020 – du ahnst nicht, welche NRW-Stadt dabei ist

CNN ist sich sicher. Hier kannst du 2020 super hinreisen. Mit dabei sind Washington, St. Petersburg, Jamaika, Kopenhagen – und eine Stadt aus NRW. Das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands hat schließlich auch viel zu bieten: den Kölner Dom, die Toten Hosen aus Düsseldorf, die Zeche in Essen und vieles mehr. Doch eine NRW-Stadt soll dieses Jahr besonders angesagt sein.

NRW: Darum ist diese Stadt beliebt

Wer es unter die 20 beliebtesten Reiseziele auf der ganzen Welt geschafft hat? Wuppertal! Die 168 Quadratkilometer große Stadt in NRW gehört neben Solingen und Remscheid zum Bergischen Städtedreieck. Über 350.000 Menschen leben dort. Sie ist die 17.-größte Stadt Deutschlands und eines der Oberzentren in NRW.

Wuppertaler nutzen die Schwebebahn als ganz normales Verkehrsmittel. Mit einem Bus- oder Bahnticket ist die Fahrt möglich. Foto: imago images / blickwinkel

Was Wuppertal so besonders macht? Natürlich die Schwebebahn. Täglich pendeln Tausende Wuppertaler mit Bahn hin und her. Dazu schreibt CNN: „Wuppertal hat eines der coolsten Schienensysteme der Welt. Es erinnert an die Fantasie von Jules Verne.“

Die Schwebebahn der NRW-Stadt soll eine Steampunk-Version des Nahverkehrs sein. Seit 1901 fährt die Bahn ihre Runden – von Vohwinkel bis Oberbarmen.

Wuppertal in NRW: schreckliche Unfälle

Aber: Bei der Schwebebahn kam es in den vergangenen 120 Jahren oft zu Unfällen. Der bekannteste ist wohl der vom 21. Juli 1950. An diesem Tag fuhr für Werbezwecke der Elefant Tuffi mit der Schwebebahn. Das Tier hatte sich so erschrocken, dass es nach einigen Metern durch die Seitenwand brach. Es landete in der Wupper – kaum verletzt.

NRW: So sieht die neueste Generation der Schwebebahn-Waggons aus. Foto: imago images / Eibner

Zum schlimmsten Unfall kam es aber am 12. April 1999. Fünf Fahrgäste starben, 47 wurden verletzt. Ein Wagen stürzte in die Wupper. Grund: Ein Bauteil wurde am Gerüst bei Arbeiten vergessen.

Weiterhin schreibt CNN zur NRW-Stadt: „Es ist ein architektonischer Abenteuerspielplatz, der mit Stolz einen Teil seines Handelsreichtums in klassische Backstein-Muster von Art Deco, Bauhaus und zahlreichen anderen Stilen verwandelt hat.“