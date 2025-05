NRW: Frau (47) stirbt bei Wohnungsbrand++ Feuerwehrmann verletzt

Tragödie in Wetter an der Ruhr (NRW)! Eine 47-jährige Frau ist bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen.

Am Freitagmorgen (30. Mai) rückte die Feuerwehr in Wetter an der Ruhr (NRW) gegen 6.30 Uhr zu einem Einsatz aus. Doch für eine Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie wurde tot aufgefunden, wie ein Sprecher der Feuerwehr Wetter an der Ruhr gegenüber DER WESTEN bestätigte. Ein Feuerwehrmann stürzte bei dem Einsatz und verletzte sich.

Wetter an der Ruhr (NRW): Acht Bewohner konnten sich ins Freie retten

Die Feuerwehr wurde alarmiert, weil dichter Rauch aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses drang. Acht Anwohner konnten sich selbständig ins Freie retten.

Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Vor allem die Küche war von dem Brand betroffen. Und dort machten die Einsatzkräfte die schreckliche Entdeckung: Sie entdeckten eine leblose Frau. Für die 47-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die Polizei ermittelt jetzt die Brandursache.

Auch in Bochum gab es am Freitagmorgen einen Großbrand

Nicht nur in Wetter an der Ruhr kam es am Freitagmorgen (30. Mai) zu einem Brand. Auch in Bochum musste die Feuerwehr zu einem Großeinsatz anrücken. Die Diskothek „Rouge“ in der Freudenbergstraße im Ortsteil Hamme stand in Flammen!

Die Räumlichkeiten der Diskothek wurden durch den Brand zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Diskothek war zum Zeitpunkt des Brandes geschlossen. Eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile konnte durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Mehr zu dem Feuerwehr-Einsatz in Bochum-Hamme liest du in diesem Artikel>>>