NRW: Kurioses Verkehrsschild entdeckt – es steht nur in dieser Stadt

Andere Länder, andere Schilder: Rund um den Globus stoßen Autofahrer immer wieder auf ungewöhnliche Straßenverkehrszeichen. So warnt ein Schild in Norwegen beispielsweise vor Trollen. Aber nicht nur im Ausland, auch in NRW gibt es ein ganz besonderes Verkehrsschild.

Und das steht nirgendwo sonst auf der Welt! Das Schild sorgt aber nicht nur für einige Lacher, vielmehr erfüllt es einen wichtigen Zweck.

NRW: Gemeinde mit kuriosem Ortsschild

Die Rede ist von einer Gemeinde mit ca. 15.000 Einwohnern – klingt erst einmal ganz normal, oder? Doch schon hier fängt das Außergewöhnliche an, denn der Ort liegt auf dem höchsten Berg in NRW. Gemeint ist hier der Langenberg, der übrigens rund 843,2 Meter über Normalnull liegt.

+++ NRW-Stadt darf keine Weckmänner mehr verschenken – der Grund ist absurd +++

Aber nicht nur das! Der Ort ist auch ein beliebter Kneipenkurort – kein Wunder also, dass hier viele Autofahrer unterwegs sind. Doch gerade wer noch nie in diesem Ort in NRW war, muss aufpassen! Denn schon so mancher wurde von Navis in die Irre oder in eine Sackgasse geführt.

„Navi-Fehler“: Warst du schon mal HIER?

Nun hat die Gemeinde reagiert und ein Schild montieren lassen, das es sonst so nicht gibt. Darauf ist eine Sackgasse zu sehen, eingerahmt von den Worten „Achtung“ und „Navi-Fehler“. Dabei werden die Autofahrer gleich in mehreren Sprachen davor gewarnt, sich blind auf ihr Navi zu verlassen. Auf diese Weise entlastet das Schild den Verkehr und wird laut „giga“ von den Einwohnern dankbar angenommen.

Hier kannst du dir das kuriose Schild in NRW anschauen:

Das Verkehrsschild in der Gemeinde Olsberg (NRW) warnt die Autofahrer. Foto: imago images/blickwinkel

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Aber um welche Gemeinde in NRW handelt es sich? Trommelwirbel – die Rede ist von Olsberg im Hochsauerlandkreis. Wer sich also auf den Weg dorthin macht, sollte wohl beim Autofahren doppelt und dreifach aufpassen.