Unbekannter will ausgerechnet SIE erpressen. Die Polizei in NRW reagiert mit Humor. (Symbolbild)

Erpressungsversuch in NRW! In einer Mail gab ein Unbekannter an, er habe ein sehr persönliches Geheimnis aufgedeckt. Damit es nicht an die Öffentlichkeit gelangt, forderte er 3.960 britische Pfund (ca. 4.470 Euro) als Bitcoin-Zahlung.

Doch da hat er sich mit den falschen Leuten in NRW angelegt!

NRW: Unbekannter will ausgerechnet SIE erpressen

In einer E-Mail erklärt der Unbekannte, er habe den Computer gehackt und damit Zugriff auf das Gerät und die Webcam erhalten. Angeblich hätte er aufgezeichnet, wie jemand schlüpfrige Seiten besucht. Doch die Mail der Erpresser ging ausgerechnet an die Polizei in Kleve.

Darin forderte er zudem eine größere Zahlung auf ein Bitcoin Konto. Dafür hätten sie 48 Stunden Zeit, sonst würde das Video veröffentlichen. Wahnsinn wie die Polizisten jetzt darauf reagieren!

Die Beamten nehmen die E-Mail mit Humor und teilen ihre Antwort sie auf ihrer Facebook-Seite. „Auch wenn das laut deiner Aussage ein „nicht verhandelbares Angebot“ ist - wir werden es nicht annehmen, danke. Denn du bist ein Betrüger!“, schreiben die Beamten in dem Beitrag.

Erpresser fordert Bitcoin-Zahlung

„Und - uuups - die 48-Stunden-Frist ist ja auch schon um. Tja, da kann man nichts machen“. Die Polizei nimmt die Mail ganz schön gelassen. Und sie sind damit nicht die einzigen, einige Nutzer kommentieren den Beitrag so:

„Ist mir nun schon drei Mal passiert. Beim ersten war ich noch erschrocken, die weiteren Mails habe ich nur noch gelöscht.“

„(Die Nachricht) Habe ich auch schon öfters bekommen. Wir haben es ignoriert. Aber nervig ist es schon“

„Doof wenn der PC gar keine Webcam hat“

Also: Wenn du eine solche Mail in deinem Postfach findest: Einfach löschen! (mia)