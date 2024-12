NRW-Tierheim: Frau nimmt Katze auf – und gibt sie postwendend zurück

Die Mitarbeiter in Tierheimen in NRW werden tagtäglich mit schlimmen Tierschicksalen konfrontiert. Nun geht es um Katze Gina, die einfach nur ein Zuhause haben möchte.

Es ist ein trauriges Schicksal, das Katze Gina trifft. Kaum wird sie durch ein Tierheim in NRW vermittelt, gibt ihre Besitzerin sie auch schon wieder ab. Leider ist es nicht das erste Mal, dass Gina wieder zurückgegeben wurde. Die Geschichte der Katzen-Dame rührt einen zu Tränen.

NRW-Tierheim: Katze wurde wieder zurückgegeben

„Notfellchen Gina“, schreibt das NRW-Tierheim Köln Zollstock in den Beitrag. Auf der Social-Media-Plattform teilen die Mitarbeiter die traurige Geschichte von der Katze Gina – in der Hoffnung, dass sich bald alles zum Guten für die kleine Samtpfote wendet. „Die fast 16-jährige Gina wurde leider nach einigen Jahren wieder an uns zurückgegeben“, erzählt das Tierheim. Gina sei eine supersüße und verschmuste Katze, die jede Aufmerksamkeit genieße und auch einfordere. „Sie macht lautstark auf sich aufmerksam, wenn man den Raum betritt und schnurrt wie verrückt, wenn man sie kuschelt“.

Leider sei Gina mittlerweile vermutlich etwas dement und maunze fast den ganzen Tag. Deswegen wurde sie, nachdem eine Dame die Katze bereits für einige Tage bei sich aufgenommen hatte, auch wieder zurück ins NRW-Tierheim gebracht. Denn Gina habe die Frau auch nachts nicht schlafen lassen. „Laut der Dame macht sie es aber nur, wenn man mit ihr im Raum ist. Wir haben die Hoffnung, dass, wenn man ein separates Zimmer für Gina hat, in das man sie immer abends zum Schlafen bringen kann, sie dann Ruhe findet und nicht andauernd miaut“, berichtet das Tierheim.

Ginas Lebenserwartung könnte eingeschränkt sein

Das traurige Schicksal der Katze hat hier aber noch kein Ende: Bei Gina wurde ein bösartiger Milchleistentumor entdeckt. Dieser wurde inzwischen zwar entfernt, aber die Tierpfleger aus dem Kölner Tierheim in NRW können nicht ausschließen, dass er bereits gestreut hat. Zudem hat Gina eine Nierenproblematik.

Falls der Tumor schon gestreut hat, könnte Ginas Lebenserwartung sehr eingeschränkt sein. Außerdem ist die Katzen-Dame ja auch schon 16 Jahre alt. Gina ist zudem mittlerweile fast blind. Da die Katze aber immer Freigängerin war, hofft das Tierheim aus NRW auf einen gesicherten Balkon in Ginas neuem Zuhause. Draußen wäre es zu gefährlich.