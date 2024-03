Horror-Schicksal! Kätzchen in NRW fast in Müllpresse zerquetscht

Fast wäre das Leben der beiden Kätzchen Alvin und Sammy vorbei gewesen, bevor es überhaupt richtig angefangen hatte! Die Tiere waren gemeinsam mit drei Geschwistern in einem Karton in einer Müllpresse gelandet, konnten im letzten Moment gerettet werden.

Vom Tierheim in Düren (NRW) gab es für die Geschwister von Alvin und Sammy schnell ein neues Zuhause – doch Alvin und Sammy mussten etwas länger auf ihr Happy End warten.

Kätzchen in NRW vor dem sicheren Tod gerettet

Wie die WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ berichtet, wurden die insgesamt fünf Kätzchen in letzter Minute von Passanten aus der Müllpresse und damit vor dem sicheren Tod gerettet.

Für die Katzen ging es in das NRW-Tierheim in Düren, von dort aus wurden sie bei „Tiere suchen ein Zuhause“ gezeigt. „Also man sah fünf kleine Kätzchen, die in einem Karton gefunden wurden, total verfloht, total dreckig, unterernährt. Also wirklich ganz, ganz schrecklich“, so Zuschauerin Johanna, die diese Bilder einfach nicht losließen. Gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian besuchte sie die Tiere im Tierheim.

„Wir sind in diesem Raum und dann kamen erstmal alle fünf auf uns zugestürmt und fanden uns ganz toll. Und dann kam Alvin tatsächlich direkt auf meinen Schoß und der Sammy ist sofort bei meinem Mann auf den Schoß. Dann haben sie uns angeguckt und dann war es einfach Liebe“, schildert Johanna in einem Clip auf dem Instagram-Account von „Tiere suchen ein Zuhause“.

Kätzchen in NRW finden neues Zuhause

Schnell war klar: Alvin und Sammy dürfen sich über ein neues Zuhause freuen! Während ihre drei Geschwister andere Interessenten hatten, holten Johanna und Sebastian die Katzen kurz nachdem Kennenlernen im Tierheim zu sich.

„Ich hab die echt ins Herz geschlossen. Ich weiß nicht, wie oft ich auf der Couch liege und die liegen bei mir und ich sag einfach ‚Ich lieb sie'“, gesteht Sebastian. Auch Johanna ist glücklich: „Ich habe als Kind ‚Tiere suchen ein Zuhause‘ schon unglaublich gerne immer geguckt, mit meinen Eltern. Mein größter Traum war es eigentlich immer, ein Tier von ‚Tiere suchen ein Zuhause‘ zu bekommen.“