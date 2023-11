NRW: Terrorverdächtige geschnappt – Islamisten sollen Anschläge in Köln geplant haben

Erschreckende Terror-News aus NRW! Laut Recherchen von WDR und der Tagesschau hat die Polizei bereits zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden sollen im Gespräch über einen möglichen Terroranschlag gewesen sein.

NRW: Zwei junge Männer sollen Drahtzieher eines Anschlags sein

Nach Angaben von WDR und Tagesschau hat die Polizei am Mittwoch (29.11.) zwei junge Islamisten festgenommen haben. Diese beiden sollen sich auf einer Telegram-Gruppe über einen möglichen Terroranschlag in Köln ausgetauscht haben, was das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hellhörig gemacht hat. Daher wurden die beiden Verdächtigen noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Einer der beiden Verdächtigen soll ein Video veröffentlicht haben, in dem er zum „Heiligen Krieg“ gegen den Westen aufruft und einen Terroranschlag für kommenden Freitag, den 1. Dezember, ankündigt. Nach Informationen des WDR soll der Verfassungsschutz den Nutzer bereits identifiziert haben. Es soll sich um einen 15-jährigen Deutsch-Afghanen aus Burscheid bei Leverkusen handeln. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) meldet, hat das Amtsgericht Leverkusen Haftbefehl gegen ihn wegen Planung und Vorbereitung eines Terroranschlags erlassen.

Verabredung zu islamistischen Terroranschlag?

Laut Tagesschau soll sich der identifizierte Deutsch-Afghane mit einem 16-jährigen Russen aus dem brandenburgischen Wittstock verabredet und über einen islamistischen Terroranschlag mit Brandsätzen oder einem Kleinlastwagen gesprochen haben. Dieser sollte auf einen Weihnachtsmarkt oder eine Synagoge verübt werden. Die beiden hätten sich auch schon auf einen konkreten Zeitraum geeinigt. Dies veranlasste die Beamten zur Festnahme. Zuvor hatten laut Tagesschau Polizisten aus NRW und Brandenburg Durchsuchungen bei den beiden Verdächtigen durchgeführt.

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermitteln nun wegen des Verdachts der Vorbereitung einer terroristischen Straftat. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob die Verdächtigen tatsächlich einen Anschlag vorbereitet haben und wie konkret diese möglichen Pläne waren. Nach Informationen des WDR sollen die beiden Jugendlichen, die wohl als Sympathisanten der Terrormiliz „Islamischer Staat“ gelten, noch heute (29.11.) dem Haftrichter vorgeführt werden.

Auf Anfrage des WDR wollte sich die Staatsanwaltschaft bislang nicht äußern. Inwieweit die Vorwürfe der Wahrheit entsprechen, ist ebenfalls noch unklar.

Weitere Informationen folgen…