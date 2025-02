NRW-Stadt passiert vor Bundestagswahl peinliche Panne – Anwohner irritiert!

Die Bundestagswahl 2025 steht kurz bevor und der Wahlkampf ist noch im vollen Gange. Einige Bürger haben jedoch schon per Briefwahl ihre Stimmen abgegeben und sie per Post an das zuständige Amt versendet. In einer Stadt in NRW ist dabei allerdings nun ein großer Fehler passiert.

Wer Briefwahl beantragt, dem schickt das Amt die benötigten Wahlunterlagen ganz bequem bis zu sich nach Hause – oder zu einem anderen Ort seiner Wahl. Einigen Bürgern der Stadt Büren in NRW dürfte das jetzt allerdings zum Verhängnis werden. Denn es hat sich ein Fehler eingeschlichen.

In einer Pressemitteilung weist die Stadt Büren in NRW darauf hin, dass „dass beim Versand der Briefwahlunterlagen zur anstehenden Bundestagswahl am 23. Februar 2025 versehentlich ein fehlerhaftes Merkblatt an einige Haushalte versandt wurde“. Bei dem Merkblatt handle es sich nämlich um das zur Europawahl im Jahr 2024. Auf diesem wird der Wähler angewiesen, lediglich eine Stimme abzugeben. Bei der Bundestagswahl können jedoch zwei Stimmen (links die Erststimme und rechts die Zweitstimme) abgegeben werden.

Nach Angaben der Stadtverwaltung versuche diese, alle betroffenen Wähler „schnellstmöglich“ über das Problem zu benachrichtigen und ihnen die korrekten Informationen zu geben. „Es ist uns ein großes Anliegen, dass alle Wählerinnen und Wähler über den Ablauf der Wahl korrekt informiert sind“, so Manuel Krenz, Leiter der Bürgerdienste der NRW-Stadt Büren. Er entschuldigt sich für „eventuelle Unannehmlichkeiten“.

Bürger können neue Wahlunterlagen beantragen

Die Haushalte, die das falsche Merkblatt zur Bundestagswahl erhalten haben, sollen in den kommenden Tagen ein korrigiertes Merkblatt erhalten. „Für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger, die bereits gewählt und die Stimmzettel versandt haben, besteht die Möglichkeit, neue Wahlunterlagen ausstellen zu lassen“, erklärt die NRW-Stadt Büren. Die bereits eingegangenen Unterlagen werden dann für ungültig erklärt.