Paar aus NRW wird im Spanien-Urlaub über den Tisch gezogen – plötzlich ist das Geld weg!

300 Sonnentage im Jahr, 4.000 Strände und die schmackhafte mediterrane Küche Spaniens verleiten immer mehr Menschen, dorthin zu reisen. Kein Wunder, dass Spanien inzwischen zu den beliebtesten Urlaubsländern der Welt zählt.

Und eigentlich will man im Urlaub neue Orte erkunden, ausspannen und das Leben einfach nur genießen. Genau das hatte auch ein Ehepaar aus NRW vor – doch dann kam es zu einer Tragödie. Nicht nur das Geld war weg, auch die Polizei wurde eingeschaltet.

NRW: Urlaub in Spanien – statt Erholung wurde es kriminell

Geldbeutel, Schlüssel und persönliche Gegenstände – das sind wohl die Dinge, die den Menschen am Herzen liegen. Und wenn sie dann gestohlen werden, ist der Schock in der Regel riesig. Vor allem, wenn es im Urlaub passiert und man nicht in der vertrauten Heimat ist. Doch genau dieses Horror-Szenario ist jetzt einem Ehepaar aus NRW passiert.

Dabei fing alles ganz harmlos an, wie „wa.de“ berichtete. Die beiden Senioren wollten nämlich mit ihrem eigenen Auto nach Barcelona fahren – doch 100 Kilometer vor ihrem Ziel passierte das Schreckliche. Zunächst wurden sie auf der Autopista 7 von einer Limousine überholt – doch das war noch nicht alles, wie der ältere Mann berichtete. „Der Fahrer der Limousine gestikulierte und wollte uns wohl anzeigen, dass irgendetwas an unserem Heck locker sei“, so der Senior.

Doch „nachdem wir angehalten hatten, fuhr das Auto sofort weiter“, erinnerte sich der Ältere. Doch nur wenige Sekunden später das gleiche Szenario – diesmal „fuchtelte der Fahrer mit ganz wilden Gesten, dass wir unbedingt anhalten müssten“. Daraufhin hielt das Ehepaar erneut an, ebenso der Fahrer des anderen Autos.

Dieser zeigte den Senioren, dass das linke Hinterrad nicht ganz fest montiert war, was der Rentner verneinte. „Daraufhin fasste er meine Frau, die auf dem Fahrersitz saß, aber die Türe leicht geöffnet hatte, fest am Ellenbogen und Handgelenk und zog sie quasi mit Gewalt vom Sitz hoch und halb nach draußen, sodass sie dann keinen Widerstand mehr leisten konnte“, berichtete der Urlauber.

Kriminelle Täuschung: Ehepaar wird ausgeraubt

Mit dem Rat, schnell eine Werkstatt aufzusuchen, fuhr das Auto schließlich weiter und die Senioren wollten ihre Reise fortsetzen. Doch dann der Schock: Eine rote Handtasche und ein Rucksack fehlten. Darin befanden sich nicht nur ihr prall gefülltes Portemonnaie, sondern auch sämtliche Papiere und Bankunterlagen. Ihnen wurde klar: Sie waren Opfer von Trickbetrügern geworden.

Nach diesem Betrug war der Urlaub für die beiden beendet und sie traten die Heimreise an. Zuvor waren sie bei der Polizei in Spanien, die auch bestätigte, dass es auf der Strecke immer wieder zu solchen Vorfällen kommt. Die Ordnungshüter in Deutschland haben das Auto untersucht und Fingerabdrücke gefunden – aber ob das alles hilft, den Täter zu finden, ist eher fraglich.

Bleibt zu hoffen, dass die Senioren ihre nächste Reise ohne solche schrecklichen Vorfälle erleben können. Schließlich soll es ein schöner Ferien- oder Urlaubstag werden.