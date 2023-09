NRW: Gefährlicher TikTok-Trend an Schulen – Polizei warnt Eltern

Kinder sind Kinder und manchmal ist es für uns Erwachsene schwer nachvollziehbar, was in den Köpfen der kleinen Menschen vorgeht, auch wenn wir sicher selber früher den ein oder anderen Blödsinn veranstaltet haben.

Und was heutzutage Spaß macht beziehungsweise Spaß machen soll, das wird oft über Social Media vorgelebt. Hier entstehen Trends und entwickeln sich ganze Challenges, die wiederum von der ganzen Welt nachgeahmt werden. Und dass die manchmal richtig gefährlich sein können, das zeigt dieser Fall aus NRW.

NRW: 9- und 11-Jähriger klauten die Chips

Denn am heutigen Freitag (1. September) ist es in Euskirchen zu einem größeren Einsatz der Polizei gekommen. Grund dafür war ein TikTok-Trend. Wegen der Hot-Chip-Challenge wurden gegen 12.10 Uhr mehrere Rettungskräfte der Polizei Euskirchen zu einem Einsatz an einer Schule gerufen. Der Grund dafür war, dass einige Kinder mit scharfen Maistortilla-Chips in Berührung gekommen sind und andere diese auch verzehrten.

Die Berührungspunkte mit den scharfen Maistortilla-Chips und das Verzehren führte bei den Kindern zu Haut- und Atemwegsreizungen, die vor Ort von mehreren angeforderten Rettungskräften begutachtet und erstversorgt werden mussten. Das Besondere an diesen Maistortilla-Chips ist, dass sie erst ab 18 Jahren verkauft werden dürfen, weil sie so scharf sind. Laut der Polizei Euskirchen wurden die Chips vorab von zwei Minderjährigen (9 und 11 Jahre) in einem nahegelegenen Kiosk entwendet.

NRW: Das ist der Tik-Tok-Trend

Laut Informationen der „Rheinischen Post“ handelt es sich bei den Maistortilla-Chips um ein Produkt vom Hersteller „Hot Chip“ und genauso wurde auch die TikTok-Challenge genannt. Die Challenge besteht daraus, dass ein sehr scharfer Chip gegessen werden muss und wer es aushält, hat die Mutprobe dann bestanden.

Auch an der Schule in Euskirchen haben das mehrere Jugendliche versucht, aber die Schärfe nicht vertragen und sich dann wohl auch zum Teil mit den „Chips-Händen“ in die Augen gefasst. Daraufhin haben Lehrkräfte dann die Rettungskräfte alarmiert, welche die Schüler behandelten. Laut einer Pressemitteilung der Schule sind wohl keine bleibenden Schäden entstanden.