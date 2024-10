NRW: Polizei findet Leichenteile in Tiefkühltruhe – ein irrer Zufall brachte den entscheidenden Hinweis

Schrecklicher Fund in NRW! Die Polizei hat Leichenteile in einer Tiefkühltruhe gefunden. Sie befand sich in der Wohnung eines Polen (40) in Verl. Nur ein irrer Zufall brachte den entscheidenden Hinweis dazu.

Gegen 23.08 Uhr erhielt die Polizei Gütersloh in NRW Kenntnis eines Streits zwischen zwei Männern am Bahnhof in Verl. Ein Zeuge habe gehört, dass es sich im Streit um einen möglichen Mord handelte.

NRW: Polizei findet Leichenteile in Tiefkühltruhe

Polizisten nahmen daraufhin die beiden Männer, den 40-Jährigen und einen Deutschen (33), die beide in Verl wohnen, vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ordnete die Durchsuchung der Wohnung des 40-Jährigen an der Humboldtstraße an.

In dieser Wohnung fanden die Polizisten dann Teile eines Leichnams, die sich in einer Tiefkühltruhe befanden. Nach den ersten Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Polen. Der 33-Jährige dagegen wurde aus der Haft entlassen, ein dringender Tatverdacht gegen an einem Tötungsdelikt liegt nicht vor.

Jetzt gilt es zunächst, die Identität des Leichnams zu klären. Die Obduktion findet am Montag (14. Oktober) statt. Eine Mordkommission ermittelt weiter.