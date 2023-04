NRW: Polizei will bewaffneten Tankstellen-Räuber stoppen – dann fallen Schüsse

Schock an einer Tankstelle in NRW! Am Mittwochabend (5. April) wurde eine Mitarbeiterin böse überrascht, als plötzlich ein bewaffneter Mann vor ihr stand.

Obwohl er sie mit einem Messer bedrohte, schaffte die Frau es, einen Notruf an die Polizei abzusetzen. Doch als die eintraf, wurde es erst richtig gefährlich.

NRW: Angreifer geht auf Polizisten los

Gegen 19.44 Uhr am Mittwochabend betrat der Unbekannte eine Tankstelle an der Uerdinger Straße in Moers in NRW. Dort soll er eine Angestellte mit einem Messer bedroht haben, wie die Kreispolizeibehörde Wesel mitteilt. Die ließ sich offenbar nicht einschüchtern und konnte den Notruf wählen.

Die sofort ausrückenden Polizisten trafen kurz darauf in der Tankstelle ein und wurde ebenfalls sofort von dem Täter ins Visier genommen. Der ging sofort mit seiner Waffe auf die Beamten los, sodass diese sich verteidigen mussten.

Polizei eröffnet Feuer auf Täter

Schüsse in NRW! Foto: WTVnews

Die Kreispolizeibehörde Wesel teilte am späten Mittwochabend mit, dass die Beamten „von der Schusswaffe Gebrauch machten“. Wer schoss und wie oft ist, unbekannt. Klar ist jedoch, dass die Projektile den Täter, dessen Identität zurzeit noch unbekannt ist, trafen.

Der erlitt dadurch schwere Verletzungen und wurde sogleich in ein Krankenhaus gebracht. Die näheren Hintergründe zur Tat, zum genaueren Verletzungsgrad und zur Identität des Täters sind zurzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zudem muss die Polizei noch überprüfen, ob der Mann Geld von der Angestellten erpressen wollte.