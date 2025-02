NRW-Dorf liegt in zwei Bundesländern – Grenze verläuft mitten durch Küche

Nur ein paar Meter im eigenen Haus bewegt und schon im nächsten Bundesland? Diese Realität lebt eine Familie. Eigentlich lebt sie in einem Dorf in NRW, doch sobald sich einer von ihnen in die Küche bewegt, stehen sie auf einmal in Niedersachsen.

Gerade mal um die 100 Einwohner leben in dem winzigen Dorf, das sowohl in NRW als auch in Niedersachsen liegt. Es hat nicht nur zwei Postleitzahlen und zwei Postboten, sondern auch zwei Bürgermeister.

Dieses NRW-Dorf ist absurd

Das verrückte NRW- beziehungsweise Niedersachsen-Dorf, von dem hier die Rede ist, ist Reine. Während sich Anwohner schon längst an das Phänomen der quasi doppelten Bürgerschaft gewöhnt haben dürften, so werden Urlauber hier ihr blaues Wunder erleben.

Eine Familie aus Reine hat es besonders skurril getroffen. Wie der „WDR“ berichtet, ist Maik Frevert in dem winzigen NRW-Dorf aufgewachsen und hat sich an seine Absurditäten mittlerweile gewöhnt. Denn mitten durch die Küche seiner vierköpfigen Familie verläuft die Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Daher rührt die Teilung

Aber warum ist das NRW-Dorf überhaupt so zerrissen? Wie die Legende des Dorfs laut Recherchen des „WDR“ besagt, soll mutmaßlich im Jahr 1250 ein Pilger an dem Hügel vorbeigekommen sein, der heute Reine ist. Genau auf der Grenze zwischen den Reichen der Grafen von Sternberg (heute NRW) und von Everstein (heute Niedersachsen) soll er eine Kirche gefunden haben.

Weil es den Bewohnern der beiden Machtbereiche nicht gelang, sich auf einen Gottesdienst zu einigen, wurde in der Kirche kurzerhand ein zweiter Altar gebaut. Diese Dopplungen sollten sich danach auch in sämtlichen anderen Bereichen von Reine durchgezogen haben. Nur auf eines konnten sich die NRW- und die Niedersachsen-Bewohner einigen: einen gemeinsamen Friedhof. So führt die getrennte Reise in zwei verschiedenen Welten am Ende schließlich doch zusammen.