Mega-Outlet in NRW im Anflug – eine Sache DARF das Center allerdings nicht anbieten

Das Mega-Outlet in NRW ist im Anflug! Das neue Einkaufszentrum soll nach Remscheid-Lennep kommen (DER WESTEN berichtete), erste Pläne des Investors Phillipp Dommermuth liegen bereits vor. Laut Plänen soll es sich um eine Parkanlage handeln, in die ein Shoppingcenter integriert ist.

Und: Sie sei nach „zukunftsweisenden Nachhaltigkeitsstandards“ ausgelegt. Keine Frage, so ein Mega-Outlet ist in NRW extrem rar gesät. Und jetzt kommt noch mehr Bewegung in die Sache!

Mega-Outlet in NRW im Anflug

So hatte bereits Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (67, SPD) auf die Vorteile hingewiesen, die ein solches Center der Stadt bringen würden. Der 67-Jährige: „Outlet-Center sind nach wie vor große Frequenzbringer. Die Menschen wollen ein Einkaufserlebnis, einen Ort, an dem sie einen ganzen Tag verbringen können. Mit Geschäften, guter Gastronomie und touristischen Möglichkeiten.“ Es wäre eine große „Entwicklungschance“ für Remscheid und die umliegende Region.

Gegenüber DER WESTEN bestätigt Investor Phillipp Dommermuth, dass bereits alle Gutachter für das Mammut-Invest ausgewählt seien. „Aktuell wird das Thema Verkehr mit der Stadt genau besprochen. Danach kennen wir den Untersuchungsumfang des Verkehrsgutachters.“ Sollte das Gutachten erstellt sein, würde man als Nächstes den Kaufvertrag mit der Stadt abschließen.

Sache DARF das Center allerdings nicht anbieten

Auch die geplante Eröffnung für 2027 stehe noch. „Je früher, desto besser. Aber ja, das ist der Plan“, so Dommermuth, der das Projekt als alleiniger Investor stemmen werde. Doch eine Sache wird das Outlet-Center wohl nicht anbieten dürfen: Dienstleistungen!

So soll das neue Mega-Outlet in Remscheid (NRW) aussehen. Foto: Stadt Remscheid

„Wir gehen davon aus, dass die Stadt Remscheid im Bebauungsplan vorsehen wird, dass keine Dienstleistungen angeboten werden dürfen. Die Wertschöpfung durch die örtliche Wirtschaft erfolgen. Das finden wir gut“, so Dommermuth weiter. Na, Hauptsache, das Outlet hält, was es verspricht…