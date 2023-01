NRW: Horror-Unfall in Geldern! Fußgänger (20) tot

Schrecklicher Unfall in Geldern (NRW)! Ein 20-jähriger Fußgänger kam dabei ums Leben. Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Am Sonntag (15. Januar) kam es gegen 6.30 Uhr zu einem Drama auf der Venloer Straße in Geldern (NRW). Bei einem schweren Verkehrsunfall wurde ein Fußgänger von zwei Autos angefahren.

Der 20-Jährige aus Geldern befand sich aus bislang nicht bekannten Gründen auf der Fahrbahn der Venloer Straße (Bundesstraße 58), etwa in Höhe der Einmündung zur Straße „Am Goltenhof“. Hier wurde er von dem Auto eines 63-Jährigen aus Viersen erfasst. Der Autofahrer befuhr die Venloer Straße aus Straelen kommend in Fahrtrichtung Geldern.

NRW: Autofahrer bleiben bei Unfall unverletzt

Schrecklich: Nach dem Zusammenstoß wurde der 20-Jährige auf der Fahrbahn liegend von einem weiteren Fahrzeug eines 49-Jährigen aus Straelen überrollt. Er befuhr die Bundestraße in der Gegenrichtung. Der Fußgänger erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die beiden PKW-Fahrer blieben dabei unverletzt.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen

NRW: Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Autos sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der sowohl die Polizei Essen als auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurden, war die Unfallstelle für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Benachrichtigung und Betreuung der angehörigen des Verstorbenen übernahmen Opferschutzbeamte der Kreis Klever Polizei.

Mehr News:

Du hast etwas beobachtet, was zur Aufklärung dieses schrecklichen Unglücks hilfreich sein könnte? Dann melde dich bei der Polizei Geldern unter der Telefonnummer 02831-1250.